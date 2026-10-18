به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، اداره‌کل موزه‌های معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، چهاردهمین نشست تخصصی «سه‌شنبه‌های موزه اندیشی» را با محوریت «موزه‌های صنعت نفت؛ صیانت و روایت موزه‌ای میراث صنعتی ایران»، روز سه‌شنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۲، در سالن جلسات موزه پمپ بنزین دروازه دولت، برگزار می‌کند.

هدف از برگزاری این نشست، بررسی ظرفیت‌ها و تجربیات موزه‌های صنعت نفت در حفظ و معرفی میراث صنعتی کشور و ایجاد بستری برای تبادل نظر میان مدیران و کارشناسان این حوزه است تا بتوان الگوهای مناسب‌تری برای روایت و صیانت از این بخش مهم از تاریخ صنعتی ایران ارائه کرد.

دبیری نشست، بر عهده مینا خوبانی ربانی، دستیار مدیرکل موزه‌هاست. در این جلسه سید حسن حسینی، رئیس امور طرح‌های موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت نفت، مریم اسماعیلی مدیر موزه پمپ بنزین دروازه دولت، زینب زمزم مدیر موزه نفت‌سوزهای کرمان و حسین صرفه‌جو مدیر موزه‌های نفت آبادان، سخنرانی خواهند کرد.

نشست به‌صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک حضور در جلسه (QR کد موجود در پوستر) به صورت آنلاین در آن شرکت کنند.

انتهای پیام/