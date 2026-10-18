به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه، ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

او ادامه داد: در محور شهریار- تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.

انتهای پیام/