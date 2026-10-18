۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در ۳ محور پرتردد تهران

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور، از ترافیک نیمه‌سنگین در برخی محورهای منتهی به تهران خبر داد.

به گزارش میراث آریا، سرهنگ ناصر قلی‌نیا رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور اظهار کرد: صبح امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه، ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، نیمه‌سنگین گزارش شده است. 

قلی‌نیا افزود: در آزادراه ساوه- تهران، محدوده دهشاد تا فیروز بهرام نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد. 

او ادامه داد: در محور شهریار- تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است. 

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از رانندگان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و مدیریت زمان سفر، از بروز گره‌های ترافیکی بیشتر جلوگیری کنند.

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کد خبر 1405072602663
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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