به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع عصر شنبه ۲۵مهر ۱۴۰۵ در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره وضعیت سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار و متوازن بدون جذب سرمایه امکان‌پذیر نیست و تحقق اهداف توسعه‌ای استان به مشارکت مؤثر بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیاز دارد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه دولت به‌تنهایی قادر به تأمین تمام نیازهای توسعه‌ای نیست، افزود: کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید در کنار دستگاه‌های اجرایی نقش‌آفرینی کنند و مدیریت استان نیز با حمایت و تسهیل‌گری، شرایط لازم برای فعالیت مطمئن و شفاف آنان را فراهم سازد.

او تصریح کرد: حذف موانع غیرضروری، تسریع فرایندهای اداری و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کند؛ رویکردی که باید با محوریت تولید و اشتغال دنبال شود.

زارع همچنین بر ضرورت تدوین و ارائه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فرصت‌های مشخص و قابل عرضه به سرمایه‌گذاران، در کنار معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان، می‌تواند به افزایش جذب سرمایه منجر شود.

استاندار بوشهر با اشاره به ظرفیت مجوزهای بی‌نام در سامانه ملی سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: این امکان زمینه مراجعه متقاضیان از سراسر کشور برای سرمایه‌گذاری در استان بوشهر را فراهم کرده است و باید با معرفی مناسب فرصت‌ها، از این ظرفیت برای جذب سرمایه‌های جدید بهره گرفت.

او در ادامه، مولدسازی دارایی‌ها را یکی از راهکارهای تأمین مالی طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های اجرای پروژه‌ها، استفاده هدفمند از این ظرفیت برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام ضروری است.

زارع در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های عالی‌شهر اشاره کرد و گفت: این شهر با وجود برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها، از فرصت‌های ارزشمندی برای تبدیل شدن به شهری باکیفیت برخوردار است و قرار گرفتن آن در محدوده مرکز ثقل جمعیتی استان، اهمیت توجه به ظرفیت‌های توسعه‌ای آن را دوچندان می‌کند.

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