به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، سید موید محسن‌نژاد شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی و صنایع وابسته هتلداری کرمان که در هتل جهانگردی شعبه ۲ کرمان برگزار شد، بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف صنعت گردشگری تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با اشاره به نقش صنایع وابسته در توسعه گردشگری، اظهار کرد: رونق این صنعت مستلزم توجه به ظرفیت‌های مرتبط و تقویت ارتباط میان فعالان حوزه‌های مختلف است، ارتباطی که می‌تواند به ارتقا کیفیت خدمات گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی در استان منجر شود.

او با تاکید بر پیوند صنایع‌دستی و گردشگری افزود: صنایع‌دستی به‌عنوان بخشی از هویت فرهنگی و هنری استان کرمان، ظرفیت ارزشمندی برای غنی‌سازی تجربه گردشگران و معرفی داشته‌های بومی دارد و توسعه حضور این محصولات در مراکز اقامتی و فضاهای گردشگری می‌تواند به افزایش عرضه و فروش آثار هنرمندان کمک کند.

محسن‌نژاد تکمیل زنجیره ارزش گردشگری را از الزامات توسعه این صنعت دانست و بیان کرد: تقویت ارتباط میان صنایع‌دستی، هتلداری و سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های استان، حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمدزایی پایدار را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در معرفی توانمندی‌های هنرمندان و فعالان صنایع وابسته به گردشگری تاکید کرد و افزود: فراهم کردن بستر تعامل و همکاری میان تولیدکنندگان صنایع‌دستی و فعالان صنعت گردشگری، می‌تواند به توسعه بازار محصولات بومی و بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی استان کرمان کمک کند.

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