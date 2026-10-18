برگزاری نشست کمیسیون ماده پنج اصفهان با محوریت چهارباغ عباسی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید روح‌الله سید العسگری گفت: نشست کمیته کار کمسیون ماده ۵ شهر اصفهان با حضور تمامی اعضا و همچنین تنی چند از اعضای شورای فنی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل استان برگزار شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: در این نشست، طرح ویژه چهارباغ عباسی از جنبه‌های کارشناسی، حفاظتی و شهرسازی بررسی و درباره کاربری‌های این خیابان تصمیم‌گیری شد. با توجه به ثبت خیابان چهارباغ عباسی در فهرست آثار ملی، تعیین کاربری پلاک‌های فاقد کاربری و متروکه اهمیت ویژه‌ای دارد و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره آن مطرح کردند.

سید العسگری افزود: در ادامه این نشست، اعضای کمیته و کارشناسان میراث‌فرهنگی از خیابان تاریخی چهارباغ بازدید کردند و موضوعات مطرح‌شده را در محل و به‌صورت میدانی بررسی کردند.

او تصریح کرد: در این بازدید میدانی، پلاک‌های فاقد کاربری واقع در خیابان چهارباغ عباسی بررسی و تعیین کاربری شد.

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