ایجاد گالری ساحلی در بوشهر ضرورت دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ایمان زندی‌نیا امروز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ از موافقت اعضای شورا با اجرای طرح گالری ساحلی در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهر بوشهر خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت حوزه هنری و در نوار ساحلی شهر اجرا می‌شود و هدف آن فراهم کردن فضایی برای نمایش و عرضه رایگان آثار هنرمندان بوشهری است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر اضافه کرد: ایجاد گالری ساحلی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های هنری بوشهر، حمایت از هنرمندان بومی و افزایش دسترسی شهروندان به فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری را فراهم کند.

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