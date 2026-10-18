به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین شهابی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: تاریخ شفاهی یکی از ظرفیت‌های مهم در شناخت ابعاد مختلف تاریخ، فرهنگ و هویت اجتماعی هر منطقه است و می‌تواند بخش‌هایی از گذشته را که در اسناد رسمی و منابع مکتوب کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، در دسترس پژوهشگران و نسل‌های آینده قرار دهد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: هرمزگان با پیشینه تاریخی غنی، تنوع فرهنگی و قومی، میراث دریایی و بندری و برخورداری از آیین‌ها، سنت‌ها و شیوه‌های زیست بومی، گنجینه‌ای ارزشمند از روایت‌ها و خاطرات را در خود جای داده است که ثبت و نگهداری آن‌ها می‌تواند به شناخت دقیق‌تر تاریخ این سرزمین کمک کند.

او با اشاره به آغاز فعالیت دفتر تاریخ شفاهی هرمزگان بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این دفتر، شناسایی افراد آگاه به تاریخ محلی، پیشکسوتان، فعالان فرهنگی، هنرمندان، پژوهشگران و افرادی است که خاطرات و تجربیات ارزشمندی از تحولات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی استان در اختیار دارند. گردآوری این روایت‌ها می‌تواند زمینه شکل‌گیری مجموعه‌ای مستند از حافظه تاریخی مردم هرمزگان را فراهم کند.

شهابی بیان کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی، توجه به روایت‌های شفاهی در کنار اسناد مکتوب، آثار تاریخی و یافته‌های پژوهشی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه بسیاری از اطلاعات مربوط به شیوه‌های زندگی گذشتگان، مشاغل سنتی، تحولات محلات و روستاها، آیین‌های بومی، معماری و شیوه‌های ساخت‌وساز سنتی و مناسبات اجتماعی از طریق خاطرات و تجربه‌های نسل‌های پیشین قابل شناسایی و ثبت است.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان همچنین بر اهمیت شناسایی راویان و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و علاقه‌مندان به تاریخ محلی تأکید کرد و افزود: مشارکت افراد آگاه به تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف هرمزگان می‌تواند به غنای محتوایی این مجموعه کمک کند و زمینه ثبت روایت‌هایی را فراهم آورد که بخشی از هویت و حافظه جمعی مردم استان را شکل می‌دهند.

شهابی خاطرنشان کرد: دفتر تاریخ شفاهی هرمزگان در مسیر حفظ و انتقال میراث ناملموس و مستندات تاریخی استان فعالیت خواهد کرد و تلاش می‌شود با گردآوری هدفمند روایت‌ها و سامان‌دهی اطلاعات به‌دست‌آمده، زمینه بهره‌برداری پژوهشی و فرهنگی از این منابع فراهم شود.

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