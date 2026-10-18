گردشگری ورزشی؛ ظرفیتی که باید از میدان رقابت به مسیر توسعه تبدیل شود

حسین خانی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: ورزش، فراتر از رقابت و کسب مدال، امروزه یکی از پیشران‌های مهم توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و طبیعی مناطق به شمار می‌رود.

بسیاری از شهرها و استان‌ها با بهره‌گیری هدفمند از رویدادهای ورزشی، زیرساخت‌های مناسب و جاذبه‌های طبیعی خود توانسته‌اند به مقصد گردشگران داخلی و خارجی تبدیل شوند؛ مسیری که می‌تواند برای استان کرمانشاه نیز فرصت‌های ارزشمندی ایجاد کند.



کرمانشاه با برخورداری از طبیعت متنوع، کوهستان‌های چشم‌نواز، ظرفیت‌های مناسب برای ورزش‌های ماجراجویانه، پیشینه فرهنگی غنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، از قابلیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری ورزشی برخوردار است. کوهنوردی، سنگ‌نوردی، طبیعت‌گردی ورزشی، دوچرخه‌سواری کوهستان، ورزش‌های مرتبط با رودخانه‌ها و برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی، بخشی از زمینه‌هایی هستند که می‌توانند در برنامه‌ریزی گردشگری استان مورد توجه قرار گیرند.



اما پرسش اصلی این است که تا چه اندازه توانسته‌ایم میان ظرفیت‌های ورزشی و جاذبه‌های گردشگری کرمانشاه پیوندی مؤثر برقرار کنیم؟ آیا رویدادهای ورزشی ما به فرصتی برای معرفی مقصد، افزایش ماندگاری گردشگران، رونق کسب‌وکارهای محلی و جذب سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مسیر حرکت آینده را روشن‌تر کند.



گردشگری ورزشی زمانی به موتور توسعه تبدیل می‌شود که از برگزاری یک مسابقه فراتر برود و در قالب یک زنجیره اقتصادی و خدماتی تعریف شود. حضور ورزشکاران، مربیان، خانواده‌ها، تماشاگران و علاقه‌مندان به فعالیت‌های ورزشی، تقاضا برای اقامت، حمل‌ونقل، پذیرایی، خرید محصولات محلی، بازدید از جاذبه‌های تاریخی و استفاده از خدمات گردشگری را افزایش می‌دهد. به این ترتیب، یک رویداد ورزشی می‌تواند به فرصتی برای فعالیت مجموعه‌ای از کسب‌وکارها تبدیل شود و آثار اقتصادی آن به بخش‌های مختلف جامعه محلی برسد.



از این منظر، توسعه گردشگری ورزشی صرفاً مسئولیت یک دستگاه یا نهاد نیست؛ بلکه به همکاری میان دستگاه‌های متولی ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، تشکل‌های ورزشی و جوامع محلی نیاز دارد. هر یک از این بخش‌ها می‌توانند در شناسایی ظرفیت‌ها، طراحی رویدادها، تأمین زیرساخت‌ها، معرفی مقصد و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری نقش‌آفرینی کنند.



یکی از ضرورت‌های اساسی در این مسیر، تدوین برنامه‌ای هدفمند برای شناسایی و اولویت‌بندی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی استان است. باید مشخص شود کدام مناطق قابلیت میزبانی چه نوع فعالیت‌هایی را دارند، چه زیرساخت‌هایی مورد نیاز است، چه رویدادهایی امکان برگزاری مستمر دارند و چگونه می‌توان میان تقویم مسابقات ورزشی و برنامه‌های گردشگری هماهنگی ایجاد کرد. چنین رویکردی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم می‌کند و مانع از آن می‌شود که ظرفیت‌های موجود تنها در مناسبت‌ها و رویدادهای مقطعی مورد توجه قرار گیرند.



در کنار برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های متناسب با گردشگری ورزشی اهمیت ویژه‌ای دارد. توسعه اقامتگاه‌ها، بهبود دسترسی به سایت‌های طبیعی، ایجاد خدمات راهنمایی تخصصی، تجهیز مسیرهای ورزشی، آموزش نیروی انسانی و ارتقای استانداردهای ایمنی می‌تواند زمینه حضور گردشگران بیشتری را فراهم کند. البته این اقدامات باید متناسب با توان محیطی مناطق و با رعایت الزامات حفاظت از طبیعت انجام شوند؛ زیرا جاذبه‌های طبیعی، خود بخشی از سرمایه اصلی گردشگری استان هستند.



از سوی دیگر، نباید نقش جوامع محلی و کسب‌وکارهای کوچک را نادیده گرفت. گردشگری ورزشی زمانی به توسعه پایدار کمک می‌کند که مردم منطقه نیز از منافع آن بهره‌مند شوند. عرضه محصولات بومی، معرفی غذاهای محلی، توسعه صنایع‌دستی، ایجاد فرصت برای راهنمایان محلی و حمایت از کارآفرینان می‌تواند پیوند میان ورزش، گردشگری و اقتصاد محلی را تقویت کند. این پیوند، علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال، به معرفی هویت فرهنگی کرمانشاه نیز کمک خواهد کرد.



نکته مهم دیگر، ضرورت بازاریابی حرفه‌ای و معرفی ظرفیت‌های استان است. صرف برخورداری از جاذبه‌های طبیعی یا امکانات ورزشی، تضمین‌کننده جذب گردشگر نیست. باید برای معرفی رویدادها، طراحی بسته‌های سفر، ارتباط با فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها، استفاده از رسانه‌ها و ظرفیت‌های فضای مجازی و ایجاد همکاری با فعالان گردشگری برنامه داشت. کرمانشاه باید بتواند از میزبانی رویدادهای ورزشی به‌عنوان فرصتی برای معرفی سایر جاذبه‌های خود نیز بهره ببرد.



در نهایت، گردشگری ورزشی را باید بخشی از منظومه توسعه گردشگری استان دانست؛ بخشی که با برنامه‌ریزی، همکاری بین‌بخشی، مشارکت بخش خصوصی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی می‌تواند به رونق اقتصادی و افزایش جذابیت مقصد کمک کند.



کرمانشاه برای حرکت در این مسیر، ظرفیت‌های ارزشمندی در اختیار دارد. آنچه اهمیت دارد، تبدیل این ظرفیت‌ها به برنامه‌های اجرایی، پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری و رویدادهای اثرگذار است. باید از نگاه مقطعی عبور کنیم و ورزش را نه فقط عرصه رقابت، بلکه فرصتی برای معرفی مقصد، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد گردشگری بدانیم.



گردشگری ورزشی؛ ظرفیتی که اگر درست شناخته و مدیریت شود، می‌تواند از میدان رقابت آغاز شود و به مسیر توسعه پایدار کرمانشاه برسد.

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