به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی‌اصغر شالبافیان، روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه در بازدید از پروژه‌های گردشگری یزد، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان یزد در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، حمایت از پروژه‌های پیشران و تسریع در روند اجرای آن‌ها را از الزامات توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دانست.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به بررسی وضعیت ۱۰ طرح بزرگ گردشگری استان یزد که از پیشرفت مناسبی برخوردارند، اظهار کرد: شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در تکمیل طرح‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید گردشگری استان باشد.

او با تأکید بر اینکه حمایت از پروژه‌های سرمایه‌گذاری نباید به مراحل ابتدایی اجرا محدود شود، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مسئول، رفع موانع اجرایی و تسهیل فرایندهای اداری و تأمین مالی این طرح‌ها تا پایان عملیات اجرایی تأکید کرد.

شالبافیان همچنین با اشاره به جایگاه استان یزد در حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری، بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مشوق‌های حمایتی و تقویت اختیارات استانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران تأکید کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و اتخاذ تصمیمات عملیاتی برای رفع موانع، نقش مهمی در حفظ انگیزه سرمایه‌گذاران، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید اقتصادی در حوزه گردشگری دارد.

او با اشاره به ظرفیت‌های استان یزد در توسعه زیرساخت‌های گردشگری خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های پیشران می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت اقامتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، زمینه ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌های جدید و تقویت جایگاه استان در صنعت گردشگری کشور را فراهم کند.

شالبافیان تأکید کرد: حمایت مستمر از سرمایه‌گذاران، پیگیری مشکلات تا حصول نتیجه و همراهی با پروژه‌ها تا مرحله تکمیل و بهره‌برداری، رویکردی است که می‌تواند مسیر توسعه سرمایه‌گذاری گردشگری در استان یزد را هموارتر کند.

هتل پنج ستاره اسپیناس پالاس، هتل پنج ستاره کریاس پالاس، هتل پنج ستاره ضیافت، هتل و مجتمع گردشگری کوشک، اقامتگاه سنتی عمارت پاپلی، مجتمع گردشگری امیرحسینی، طرح پردیس اردکان، مجتمع گردشگری سعادت نساجان یزد، مجتمع گردشگری بیشمار و مرکز تفریحی و سرگرمی زرنگار ازجمله پروژه‌های پیشران سرمایه‌گذاری گردشگری در سطح استان به شمار می‌روند.

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