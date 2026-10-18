به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری یکشنبه ۲۶ مهر، از بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات راهگشا برای رفع موانع بانکی و زیرساختی یک هتل در شهرستان رزن در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید این شهرستان خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اینکه در این جلسه آخرین وضعیت و مشکلات ۳۵ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی، صنعتی و اقتصادی شهرستان به‌صورت میدانی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در این نشست، مسائل و موانع پیش‌روی یک هتل در شهرستان رزن نیز در دستور کار قرار گرفت و پس از بررسی ابعاد مختلف مشکلات این واحد، تصمیمات راهگشایی برای رفع موانع بانکی آن اتخاذ شد.

او با تاکید بر اهمیت رسیدگی کارشناسی به مشکلات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، تصریح کرد: شناسایی موانع موجود و پیگیری راهکارهای اجرایی برای رفع آن‌ها، از اقدامات موثر در مسیر حمایت از سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت واحدهای اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری استان به شمار می‌رود.

اکبری ادامه داد: برگزاری چنین نشست‌هایی با حضور مسئولان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، زمینه بررسی مستقیم مسائل و مشکلات واحدها و اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط هر پرونده را فراهم می‌کند و می‌تواند در تسریع روند رسیدگی به موانع موجود موثر باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در شهرستان‌های استان همدان، خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل واحدهای گردشگری و تلاش برای رفع موانع بانکی و زیرساختی آن‌ها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و فراهم شدن زمینه توسعه ظرفیت‌های گردشگری منطقه نقش‌آفرین باشد.

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