سعید رضایی، فعال رسانه در یادداشتی نوشت: توسعه بزرگراه‌ها در بوشهر از جاده‌های ساحلی شمال استان تا محورهای پرتردد منتهی به مناطق صنعتی و اقتصادی جنوب، وارد مرحله تازه‌ای شده است.

جاده‌های بوشهر هر روز میزبان جریان گسترده‌ای از خودروهای سواری، کامیون‌های حامل کالا، ناوگان حمل‌ونقل محصولات کشاورزی و خودروهای مرتبط با صنایع نفت و گاز هستند؛ شبکه‌ای که از شمال تا جنوب استان امتداد دارد و ارتباط بنادر تجاری، شهرها، مراکز تولیدی و مناطق گردشگری را برقرار می‌کند.

در استانی که بخش مهمی از اقتصاد آن به تجارت دریایی، فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و جابه‌جایی کالا وابسته است، کیفیت راه‌ها فقط یک موضوع عمرانی نیست، بلکه با ایمنی سفر، هزینه حمل‌ونقل و سرعت گردش چرخ‌های اقتصاد ارتباط مستقیم دارد.

با افزایش حجم تردد در محورهای اصلی، ضرورت توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای نیز بیش از گذشته احساس می‌شود. جاده‌های کم‌ظرفیت، مسیرهای پرتردد و نقاط حادثه‌خیز می‌توانند علاوه بر افزایش احتمال تصادفات، موجب کندی حرکت ناوگان حمل‌ونقل و تحمیل هزینه‌های بیشتر به فعالان اقتصادی شوند.

در چنین شرایطی، احداث باند دوم، تبدیل راه‌های اصلی به بزرگراه و تکمیل کمربندی شهرها، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند ظرفیت شبکه جاده‌ای استان را افزایش دهد.

اکنون پروژه‌های بزرگراهی در محورهای مختلف بوشهر در حال اجراست؛ طرح‌هایی که از مسیر بوشهر- شیف- گناوه و دیلم- هندیجان تا محورهای اهرم- برازجان، دیر- بوشهر و کنارتخته- دالکی را در بر می‌گیرد و تکمیل آن‌ها می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی استان در حوزه حمل‌ونقل و ایمنی جاده‌ای را پاسخ دهد.

۹ قطعه بزرگراهی در مسیر تکمیل

اصغر کشوریان، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های بزرگراهی از ابتدای فعالیت دولت وفاق ملی تاکنون، از اجرای طرح‌های متعدد در محورهای اصلی استان خبر داد.

پروژه‌های بزرگراهی استان در محورهای بوشهر ـ شیف ـ گناوه، دیلم ـ هندیجان، کمربندی دیلم، فیروزآباد ـ جم، اهرم ـ برازجان، دیر ـ کنگان، دیر ـ بوشهر و کنارتخته ـ دالکی در حال اجراست که هر یک از آن‌ها در تکمیل شبکه ارتباطی و ارتقای ایمنی جاده‌های استان نقش دارند.

احداث باند دوم قطعات دوم و سوم محور بوشهر ـ شیف ـ گناوه به طول ۲۷ کیلومتر، با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصد در حال اجراست، پروژه احداث باند دوم محور دیلم ـ هندیجان به طول ۱۱ کیلومتر، ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی بزرگراه چهارخطه کمربندی دیلم به طول ۱۲ کیلومتر نیز به پیشرفت ۲۰.۵ درصدی رسیده است.

احداث باند دوم بزرگراه فیروزآباد- جم در قطعه سوم بخش ب، به طول هشت کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی ۱۵ درصد در دست اجراست. در محور اهرم- برازجان نیز پروژه احداث بزرگراه به طول ۵۴ کیلومتر، پیشرفت فیزیکی کلی ۵۶ درصد دارد و ۱۰ کیلومتر از این مسیر برای اجرای روسازی آماده شده است.

عملیات اجرایی بزرگراه دیر ـ کنگان، موسوم به بلوار وفاق، به طول ۹ کیلومتر، ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. همچنین احداث بزرگراه چهارخطه دیر ـ بوشهر به طول ۲۵ کیلومتر با پیشرفت ۷۲.۵ درصد در حال انجام است.

در محور کنارتخته ـ دالکی نیز باند دوم قطعه الف به طول ۷.۵ کیلومتر، ۸۸.۲ درصد و قطعه ب به طول ۶.۵ کیلومتر، ۶۴.۴۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. افزون بر این، باند دوم کمربندی گناوه به طول ۳.۴ کیلومتر به بهره‌برداری رسیده است.

با تکمیل و بهره‌برداری از ۹ قطعه بزرگراهی در دست احداث در دولت وفاق ملی، به طول مجموع ۱۱۹.۴ کیلومتر، طول کل شبکه بزرگراهی استان تا پایان سال ۱۴۰۶ به ۸۷۳ کیلومتر خواهد رسید.

بزرگراه‌ها؛ پیوند ایمنی و توسعه اقتصادی

اهمیت توسعه بزرگراه‌ها تنها به افزایش طول مسیرهای چهارخطه محدود نمی‌شود. افزایش ظرفیت عبور خودروها، جداسازی جریان رفت‌وبرگشت در مسیرهای دارای باند دوم، بهبود شرایط سبقت و کاهش تداخل حرکتی خودروها از جمله مزایایی است که می‌تواند در ارتقای ایمنی جاده‌ها مؤثر باشد.

البته کاهش تصادفات به توسعه زیرساخت‌ها محدود نیست و عواملی مانند کیفیت خودروها، رعایت قوانین، وضعیت فنی راه، مدیریت سرعت و نظارت مؤثر بر رفتار رانندگان نیز در آن نقش دارند.

از این رو، تکمیل پروژه‌های بزرگراهی زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که با اصلاح نقاط حادثه‌خیز، نصب علائم و تجهیزات ایمنی، روشنایی مناسب در نقاط ضروری و نگهداری مستمر راه‌ها همراه شود.

از سوی دیگر، استان بوشهر به دلیل برخورداری از بنادر تجاری، صنایع نفت و گاز، ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری ساحلی، به شبکه جاده‌ای کارآمد نیاز دارد. ارتقای محورهای اصلی می‌تواند زمان جابه‌جایی کالا و مسافر را کاهش دهد، دسترسی به بنادر و مراکز تولیدی را بهبود بخشد و زمینه توسعه متوازن‌تر مناطق مختلف استان را فراهم کند.

شناسایی ۶۰۰ کیلومتر محور حادثه‌خیز

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر نیز با اشاره به روند توسعه شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای استان، از اجرای پروژه‌های متعدد برای افزایش ایمنی و بهبود دسترسی به نقاط مختلف خبر داد.

در حال حاضر ۱۲۰ کیلومتر بزرگراه جدید در نقاط مختلف استان بوشهر در دست احداث است و ارتقای محورهای اصلی به بزرگراه با هدف افزایش ایمنی تردد و بهبود ارتباط میان مناطق مختلف دنبال می‌شود.

قطعات دوم و سوم این محور در مجموع ۲۷ کیلومتر طول دارند و میانگین پیشرفت فیزیکی آن‌ها حدود ۶۶ درصد اعلام شده است. قطعه دوم به طول ۱۱.۸ کیلومتر، ۶۸ درصد و قطعه سوم به طول ۱۵.۲ کیلومتر، ۷۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

در این قطعات، تکمیل روسازی و ابنیه فنی، از جمله احداث پل ۲۸ متری در قطعه سوم، از اولویت‌های اجرایی است.

افزایش ظرفیت جاده‌ای با ارتقای ایمنی

مجموع طرح‌های در دست اجرا نشان می‌دهد توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای بوشهر در چندین محور راهبردی به‌طور هم‌زمان دنبال می‌شود؛ از مسیرهای شمالی مرتبط با دیلم و گناوه تا محورهای مرکزی اهرم و برازجان و مسیرهای جنوبی منتهی به دیر و کنگان.

با این حال، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و زمان بهره‌برداری از آن‌ها تعیین می‌کند که این طرح‌ها چه زمانی به بهبود ملموس شرایط تردد منجر شوند. تأمین اعتبار پایدار، رفع موانع اجرایی، رعایت استانداردهای فنی و نظارت بر کیفیت ساخت، در کنار توجه به ایمن‌سازی محورهای حادثه‌خیز، از الزامات تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است.

توسعه بزرگراه‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که افزایش ظرفیت جاده‌ای با ارتقای ایمنی و نگهداری اصولی زیرساخت‌ها همراه باشد. تحقق این رویکرد می‌تواند علاوه بر کاهش بخشی از خطرات تردد، زمینه جابه‌جایی مطمئن‌تر کالا و مسافر و تقویت جایگاه استان بوشهر در شبکه حمل‌ونقل جنوب کشور را فراهم کند.

انتهای پیام/