به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم مرزوقی امروز ۲۶ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و روستایی شادگان اظهار کرد: در شرایط فعلی، بیشتر گردشگران به‌صورت روزانه از این شهرستان بازدید می‌کنند و توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در کنار آموزش مستمر جوامع محلی می‌تواند زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران را فراهم کند.

اقامت گردشگران؛ فرصتی برای رونق اقتصاد روستاها

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شادگان با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهرستان و نزدیکی شهرها به روستاها گفت: شادگان، دارخوین و خنافره سه شهر این شهرستان هستند و این ظرفیت وجود دارد که اقامت گردشگران در محیط‌های شهری با بازدید از جاذبه‌های طبیعی و روستایی در قالب برنامه‌های گردشگری هدفمند ترکیب شود.

او حمایت دستگاه‌های اجرایی و فراهم‌کردن دسترسی فعالان این حوزه به تسهیلات را از نیازهای اساسی توسعه گردشگری دانست و افزود: رونق این بخش می‌تواند با ایجاد فرصت‌های درآمدی در حوزه اقامت، عرضه غذاهای محلی، راهنمایی گردشگران و فروش محصولات بومی، زمینه بهره‌مندی بیشتر جوامع روستایی از منافع گردشگری را فراهم کند.

آموزش نخل‌داری؛ راهکاری برای مقابله با چالش‌های تولید خرما

مرزوقی در ادامه بر ضرورت تقویت پژوهش و آموزش در حوزه نخل‌داری تأکید کرد و گفت: کاهش منابع آب، افت کیفیت و کاهش حجم تولید خرما از جمله چالش‌های پیش‌روی این بخش است.

او افزود: بخشی از مشکلات تولید را می‌توان از طریق آموزش روش‌های صحیح کشاورزی و ارتقای دانش بهره‌برداران کاهش داد؛ موضوعی که در کنار حمایت‌های لازم، می‌تواند به بهبود شرایط تولید و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای دانش تخصصی در حوزه نخل‌داری از جمله محورهایی است که می‌تواند زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های طبیعی، فرهنگی و اقتصادی شادگان را فراهم کند.

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