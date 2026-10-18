به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همایش ملی کمپر و کاروان از ۲۲ مهرماه با حضور گردشگرانی از نقاط مختلف کشور آغاز شده است و شرکت‌کنندگان در قالب یک سفر ۱۲ روزه، با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان‌های استان آشنا می‌شوند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان افزود: در طراحی این رویداد تلاش شده است تا در کنار بازدید از جاذبه‌های شاخص گردشگری، زمینه حضور گردشگران در جشنواره‌ها و برنامه‌های محلی نیز فراهم شود تا ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان، فرهنگ بومی، محصولات محلی و توانمندی‌های جوامع میزبان بیش از گذشته معرفی شوند.

او با اشاره به برنامه‌های اجراشده در جریان این همایش گفت: این سفر از شهرستان فردوس و با بازدید از مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و قنات جهانی بلده آغاز شد و در ادامه، کاروان با حضور در شهرستان قاینات، در جشنواره زرشک روستای روم شرکت کرد؛ رویدادی که فرصتی برای معرفی زرشک به‌عنوان یکی از محصولات شاخص کشاورزی خراسان جنوبی و آشنایی گردشگران با ظرفیت‌های روستایی و فرهنگی منطقه فراهم آورد. بازدید از مسجد جامع افین و بافت تاریخی و مزارع زرشک روستای افین نیز از دیگر برنامه های این کاروان بود.

برآبادی ادامه داد: در ادامه مسیر، بیرجند میزبان این کاروان گردشگری بود و شرکت‌کنندگان ضمن بازدید از مجموعه جهانی باغ اکبریه و باغ تاریخی رحیم‌آباد، با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و معماری شهر آشنا شدند. بازدید از بافت تاریخی بیرجند نیز فرصتی برای معرفی هویت تاریخی شهر، معماری بومی و ارزش‌های فرهنگی این منطقه فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی برگزاری جشنواره غذاهای کمپری در پارک کاجستان بیرجند را از دیگر برنامه‌های شاخص این همایش برشمرد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی فرهنگ سفر با کمپر و کاروان و ایجاد فضایی برای تعامل گردشگران و شهروندان برگزار شد و امکان آشنایی عموم مردم با این شیوه از گردشگری را فراهم کرد.

او تصریح کرد: برگزاری برنامه‌هایی از این دست در کنار بازدیدهای تاریخی و گردشگری، به ایجاد تجربه‌ای متنوع برای شرکت‌کنندگان کمک می‌کند و زمینه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان را در بستری متفاوت فراهم می‌آورد.

ادامه مسیر کاروان در خوسف، بشرویه، سرایان و طبس

برآبادی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در ادامه همایش اظهار کرد: پس از بیرجند، کاروان در مسیر خوسف و بشرویه حرکت می‌کند و حضور در برنامه‌های گردشگری و همایش ملی کویرنوردی بشرویه از بخش‌های پیش‌بینی‌شده این سفر است. شهرستان سرایان نیز در ادامه مسیر قرار دارد و این رویداد در نهایت با حضور شرکت‌کنندگان در شهرستان طبس به پایان می‌رسد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: حرکت کاروان در این مسیر، فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی شهرستان‌ها، جاذبه‌های کویری، چشم‌اندازهای طبیعی و سبک زندگی جوامع محلی است. همچنین همراهی این رویداد با جشنواره‌ها و برنامه‌های محلی می‌تواند به افزایش شناخت گردشگران از داشته‌های متنوع استان کمک کند.

او با تأکید بر ظرفیت گردشگری جاده‌ای در توسعه گردشگری استان گفت: سفر با کمپر و کاروان این امکان را فراهم می‌کند که گردشگران در مسیرهای مختلف توقف کنند، با جاذبه‌های کمترشناخته‌شده آشنا شوند و تجربه‌ای نزدیک‌تر از فرهنگ و زندگی مردم مناطق مختلف داشته باشند.

برآبادی ادامه داد: حضور گردشگران در شهرستان‌ها، در صورت برنامه‌ریزی مناسب و فراهم‌بودن زیرساخت‌های لازم، می‌تواند به رونق کسب‌وکارهای محلی، معرفی صنایع‌دستی و محصولات بومی و افزایش بهره‌مندی جوامع میزبان از منافع اقتصادی گردشگری کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان خاطرنشان کرد: خراسان جنوبی با برخورداری از آثار تاریخی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی متنوع، ظرفیت‌های گردشگری کویری و فرهنگ غنی بومی، قابلیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری جاده‌ای دارد و برگزاری رویدادهای ملی می‌تواند به معرفی بهتر این ظرفیت‌ها در سطح کشور منجر شود.

او در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری همایش ملی کمپر و کاروان، تنها میزبانی از گردشگران نیست؛ بلکه تلاش می‌کنیم با ایجاد زمینه آشنایی نزدیک گردشگران با جاذبه‌ها و فرهنگ خراسان جنوبی، این استان را به مقصدی جذاب تبدیل کنیم. استمرار چنین رویدادهایی و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری و جوامع محلی می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های استان و توسعه پایدار گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

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