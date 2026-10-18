به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جشنواره انار تفت در دانشگاه پیام نور تفت برگزار می‌شود و در طول برگزاری، برنامه‌های متنوعی با محوریت انار و ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان تفت پیش‌بینی شده است.

ساعت بازدید از جشنواره در روزهای عادی، از ۲۶ تا ۲۹ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ و در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، از ساعت ۱۰ تا ۲۲ خواهد بود.

جشنواره انار تفت با هدف معرفی ظرفیت‌های محلی و فرهنگی شهرستان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند تا اول آبان‌ماه از بخش‌های مختلف این رویداد بازدید کنند.

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