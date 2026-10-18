فرهنگ رضوی روی صحنه تئاتر کودک و نوجوان/ از خراسان رضوی تا جزیره قشم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، صابر سهرابی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم گفت: پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی از ۲۴ تا ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان هرمزگان در حال برگزاری است و در ادامه برنامه‌های این رویداد، ۲ نمایش در بخش‌های عروسکی و صحنه‌ای در جزیره قشم اجرا شد.

او افزود: نمایش «خداداد» به کارگردانی فهیمه اسدیان و نویسندگی سیروس همتی و نمایش «بچه‌های حبه» به کارگردانی مصطفی داوطلب‌نظام و نویسندگی علی ساقی، روز شنبه ۲۵ مهرماه در تالار آینه قشم به روی صحنه رفت.

سهرابی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان اظهار کرد: جشنواره‌های هنری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تئاتر می‌توانند زمینه مناسبی برای پرورش خلاقیت، شناسایی استعدادهای نسل جوان و انتقال مفاهیم فرهنگی و دینی به زبان هنر فراهم کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم تصریح کرد: فرهنگ رضوی به‌عنوان بخشی از میراث معنوی و فرهنگی ایران، ظرفیت گسترده‌ای برای روایت هنری مفاهیمی همچون مهربانی، کرامت انسانی، همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی دارد و اجرای نمایش‌های ویژه کودکان و نوجوانان با این رویکرد می‌تواند فرصتی برای آشنایی نسل جدید با این ارزش‌ها و تقویت پیوند میان هنرهای نمایشی و فرهنگ ایرانی اسلامی فراهم آورد.

او در پایان عنوان کرد: پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی با میزبانی استان هرمزگان، بستری برای عرضه آثار نمایشی با موضوع فرهنگ رضوی و گسترش دسترسی مخاطبان به برنامه‌های فرهنگی و هنری است، رویدادی که اجرای آثار آن در جزیره قشم نیز فرصتی برای بهره‌مندی خانواده‌ها و علاقه‌مندان جزیره از ظرفیت هنرهای نمایشی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/