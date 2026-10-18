به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید سلیمانیان روز شنبه ۲۵ مهرماه، به همراه مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان، باهدف توانمندسازی جوامع محلی، شکوفایی ظرفیت‌های بومی و ایجاد بازارهای فروش جدید برای محصولات و خدمات، به‌صورت میدانی از طرح‌های شاخص و ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی بازدید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمیرم در این بازدید که به‌منظور شناسایی فرصت‌های کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پایدار برگزار شد، گفت: این بازدید که با حمایت گروه فولاد مبارکه و مدیریت اجرایی مرکز تحقیقات زیست‌محیطی زنده رود انجام شد، از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب، بر شناسایی ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارتقای درآمد خانوارها و حمایت از کسب‌وکارهای محلی تمرکز داشت.

سلیمانیان ادامه داد: در جریان این بازدید، علاوه بر بررسی ظرفیت‌های اقتصادی طرح‌ها، فرصت‌های لازم به‌منظور سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی و خدمات گردشگری موردبحث و بررسی قرار گرفت. اجرای این طرح می‌تواند با تمرکز بر توانمندی‌های بومی، گامی مؤثر برای رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در شهرستان سمیرم باشد.

انتهای پیام/