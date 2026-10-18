سیاوش شهبازی، مدیر گروه حفظ و احیای میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه روز یکشنبه ۲۶ مهرماه در گفتگو با خبرنگار میرلث‌آریا اظهار کرد: حوض منیژه از جمله آثار منتسب به دوران تاریخی به شمار می‌رود که در حال حاضر به‌صورت گودی بزرگی در حاشیه جنوب‌غربی شهر سرپل‌ذهاب واقع شده است.

او افزود: این محوطه در سال‌های گذشته به‌دلیل قرارگیری در محدوده بافت شهری، نامشخص بودن وضعیت عرصه و حریم و همچنین چالش‌های ناشی از مالکیت‌های خصوصی مجاور، در شرایط نامناسبی قرار داشت؛ ازاین‌رو، سامان‌دهی و حفاظت اصولی از این اثر، اجرای برنامه کاوش، خواناسازی بقایای معماری و تعیین دقیق عرصه و پیشنهاد حریم آن در اولویت اقدامات اداره‌کل استان قرار گرفت.

در ادامه، حمزه قبادی‌زاده، عضو هیئت‌علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه و سرپرست هیئت کاوش محوطه حوض منیژه نیز در گفتگو با خبرنگار میرلث‌آریا درباره جزئیات فنی این عملیات گفت: به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهشی و ارزیابی میدانی وضعیت محوطه، گمانه‌زنی‌های هدفمندی در اضلاع مختلف و پیرامون این اثر انجام شده است.

او تصریح کرد: علاوه‌بر گمانه‌زنی‌ها، یک کارگاه کاوش طولی به ابعاد ۱۰ در ۲ متر در ضلع جنوبی محوطه ایجاد شده است تا وضعیت بقایای احتمالی معماری به‌طور دقیق بررسی و شناسایی شود.

سرپرست هیئت کاوش باستان‌شناسی محوطه حوض منیژه تصریح کرد: با پایان این فصل از کاوش و تکمیل مطالعات آزمایشگاهی و باستان‌شناختی، وضعیت آثار و ساختارهای تاریخی موجود در محل شفاف شده و ضوابط عرصه و حریم محوطه حوض منیژه برای حفاظت پایدار تدوین خواهد شد.

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