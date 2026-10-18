به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مریم مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در نشستی با حضور اساتید گروه مرمت و معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) با تأکید بر اهمیت پیوند دانش دانشگاهی با تجربه‌های اجرایی در حوزه مرمت گفت: تجربه در کنار دانش تخصصی، نقش مهمی در حفاظت و مرمت اصولی آثار تاریخی دارد و فراهم کردن بستر مناسب برای تعامل میان استادان دانشگاه، دانشجویان و کارشناسان اجرایی می‌تواند به ارتقای کیفیت فعالیت‌های مرمتی کمک کند.

مهدوی با اشاره به سابقه تعامل میان دانشگاه و مجموعه میراث‌فرهنگی استان افزود: توسعه این همکاری‌ها فرصتی برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های علمی، آزمایشگاهی و پژوهشی دانشگاه در پاسخ‌گویی به مسائل و چالش‌های حوزه میراث‌فرهنگی فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز اجرای مطالعات تخصصی و نظارت علمی بر طرح‌ها و پروژه‌های مرمتی باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان قزوین همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط دانشجویان رشته مرمت با محیط‌های واقعی کار تأکید کرد و برگزاری کلاس‌های آموزشی در بناها و فضاهای تاریخی، حضور دانشجویان در پروژه‌های مرمتی و استفاده از تجربه استادکاران و متخصصان این حوزه را از زمینه‌های قابل پیگیری در چارچوب همکاری مشترک دانست.

در این نشست همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فنی دانشگاه در زمینه مستندسازی و مطالعه بناهای تاریخی، انجام پژوهش‌های کاربردی و ارائه راهکارهای تخصصی برای رفع مشکلات موجود در حوزه حفاظت و مرمت تأکید شد.

همچنین حاضران با اشاره به اهمیت ارتباط مستمر میان مراکز دانشگاهی و دستگاه‌های اجرایی، تقویت این تعامل را زمینه‌ای برای ارتقای مهارت‌های تخصصی دانشجویان، آشنایی بیشتر آنان با نیازهای حرفه‌ای بازار کار و ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته مرمت عنوان کردند.

در ادامه، بر استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) برای انجام پژوهش‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی و فراهم کردن زمینه حضور استادان و دانشجویان در فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی این حوزه تأکید شد.

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