به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، دو داستان «هجرت سلیمان» و «بیابانی» از مجموعه داستان «کارنامه سپنج» نوشته محمود دولت‌آبادی نویسنده مطرح ادبیات معاصر ایران با صدای فرهاد دولت‌آبادی پسر این نویسنده، در روزهای ۲۶ و ۲۹ مهر ۱۴۰۵ به صورت انحصاری از فیدیبو منتشر می‌شوند.

«کارنامه سپنج» مجموعه‌ای داستانی از محمود دولت‌آبادی است که داستان‌های آن بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۳ نوشته شده‌اند. این مجموعه با پرداختن به موضوعاتی همچون فقر، بی‌عدالتی، ظلم، مشکلات زنان و روابط حاکم بر جامعه، بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و جهان داستانی این نویسنده را بازتاب می‌دهد.

داستان‌های این مجموعه که در فیدیبو (http://fidb.ir/p۶o) در دسترس است، مخاطب را با مناسبات اجتماعی و تجربه‌های انسانی در جهان ادبی دولت‌آبادی همراه می‌کنند.

از دیگر داستان‌های «کارنامه سپنج» می‌توان به «سفر»، «از خم چنبر»، «آوسنه بابا سبحان»، «با شبیرو»، «عقیل عقیل»، «دیدار با بلوچ»، «روز و شب یوسف» و «گاواربان» اشاره کرد.

انتشار این دو اثر، ادامه عرضه نسخه‌های صوتی مجموعه «کارنامه سپنج» در فیدیبو است؛ مجموعه‌ای که پیش از این، داستان‌های «گلدسته‌ها و سایه‌ها» و «ادبار و آیینه» از آن با صدای بهنام تشکر و به تهیه‌کنندگی رادیو گوشه در بهار سال ۱۴۰۱ تولید و از این پلتفرم پخش شده بودند.

انتشار نسخه‌های صوتی این مجموعه در فیدیبو در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت و داستان‌های دیگر آن به تدریج در دسترس علاقه‌مندان به آثار محمود دولت‌آبادی قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/