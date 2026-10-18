گردشگری باید به یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی شهرهای قزوین تبدیل شود

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد نوذری روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ در نشست با شهرداران استان با تأکید بر نقش گردشگری در رونق اقتصادی و افزایش نشاط اجتماعی اظهار کرد: قزوین با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه صنعت، کشاورزی، تاریخ و گردشگری هنوز آن‌گونه که شایسته است در سطح کشور شناخته نشده و معرفی این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات هدفمند است.

استاندار قزوین با اشاره به برگزاری جشنواره‌های مختلف در استان افزود: جشنواره‌های محصولات کشاورزی و رویدادهای فرهنگی، علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی، فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی استان هستند.

او با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره زیتون با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مهمانان کشوری گفت: هدف از این رویدادها تنها معرفی یک محصول نیست، بلکه باید از چنین فرصت‌هایی برای معرفی ظرفیت‌های گسترده قزوین به کشور استفاده کرد.

نوذری همچنین به افزایش استقبال گردشگران از منطقه الموت اشاره کرد و افزود: توسعه گردشگری می‌تواند در مدت کوتاهی به رونق کسب‌وکارها، افزایش درآمد واحدهای خدماتی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید در شهرها و روستاها منجر شود.

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