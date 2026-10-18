۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۲

مهارت پخت غذای سنتی «اشکنه جوز» در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مهارت پخت غذای سنتی «اشکنه جوز» در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت شد

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: مهارت پخت غذای سنتی «اشکنه جوز» (اشکنه گردو) در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و درمیان، به دلیل برخورداری از ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و مردم‌شناختی، در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فریبا کاهنی روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: اشکنه جوز از غذاهای سنتی و بومی خراسان جنوبی است که در شهرستان‌های بیرجند، سربیشه و درمیان و روستاهای اطراف تهیه می‌شود. ماده اصلی این غذای محلی، گردو است که در گویش بومی منطقه به آن «جوز» گفته می‌شود.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی افزود: رواج این غذا در مناطق سردسیر و روستاهایی که از درختان تنومند گردو برخوردارند، نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ غذایی مردم با شرایط اقلیمی و جغرافیایی منطقه است. اشکنه جوز از گذشته در وعده‌های غذایی، به‌ویژه ناهار و شام، مورد استفاده قرار می‌گرفته و به دلیل سادگی تهیه، ارزش غذایی مناسب و برخورداری از مواد اولیه بومی، جایگاه ویژه‌ای در سفره مردم این مناطق دارد.

او با اشاره به ارزش غذایی این خوراک سنتی بیان کرد: گردو به‌عنوان ماده اصلی این غذا، منبعی ارزشمند از مواد مغذی و اسیدهای چرب امگا ۳ است و در کنار سیر، طعم و ویژگی خاصی به این غذای محلی می‌بخشد. همچنین، این غذا به دلیل طبع گرم در باورهای غذایی سنتی، بیشتر در روزهای سرد سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاهنی ادامه داد: مهارت پخت اشکنه جوز از جمله دانش‌ها و مهارت‌های بومی است که نسل به نسل، به‌ویژه از مادران به دختران، منتقل شده و بخشی از هویت فرهنگی و میراث خوراک مردم خراسان جنوبی را شکل داده است.

مسئول ثبت میراث معنوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی تأکید کرد: ثبت این غذای سنتی در فهرست میراث ناملموس کشور، گامی در راستای پاسداشت فرهنگ غذایی، حفظ دانش بومی و صیانت از سنت‌های ارزشمند گذشتگان است. معرفی و ترویج این خوراک اصیل می‌تواند زمینه آشنایی نسل امروز با میراث فرهنگی نیاکان و تقویت پیوند میان گذشته و حال را فراهم کند.

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کد خبر 1405072602704
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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