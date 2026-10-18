محسن عباسی، مسئول روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در یادداشتی نوشت: ابتکار «ایران جان» و اختصاص آنتن‌های رسانه ملی به استان‌های مختلف کشور، فرصتی تازه و ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و گردشگری مناطق مختلف ایران فراهم کرده است؛ فرصتی که می‌تواند با بهره‌گیری هوشمندانه از قدرت رسانه، زمینه شناخت بیشتر مردم از داشته‌های کمتر شناخته‌شده استان‌ها را فراهم آورد و مسیر تازه‌ای برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی بگشاید. در این میان، برنامه‌ریزی و تلاش متولیان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در کنار فعالان بخش خصوصی جهت استفاده حداکثری از فرصت پیشرو و بهره‌برداری از ظرفیت رسانه‌ای بسیار حائز اهمیت است.

خراسان شمالی، به‌عنوان یکی از استان‌های برخوردار از تنوع فرهنگی، جاذبه‌های طبیعی، آثار تاریخی و صنایع‌دستی ارزشمند، ظرفیت آن را دارد که از این فرصت برای معرفی چهره‌ای متفاوت و جذاب از خود به مخاطبان سراسر کشور بهره ببرد. استانی که در آن تنوع فرهنگی و قومی، موسیقی و آیین‌های بومی، میراث تاریخی، چشم‌اندازهای طبیعی، جاذبه‌های روستایی و هنرهای سنتی، مجموعه‌ای غنی از فرصت‌های گردشگری را شکل داده‌اند؛ فرصت‌هایی که اگر به‌درستی روایت و معرفی شوند، می‌توانند زمینه‌ساز افزایش سفر، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت جایگاه استان در صنعت گردشگری کشور باشند.

یکی از چالش‌های مهم گردشگری خراسان شمالی، فاصله میان ظرفیت‌های موجود و میزان شناخت عمومی از آن‌هاست. بسیاری از مسافران، این استان را بیشتر به‌عنوان مسیری برای عبور به مقاصد دیگر می‌شناسند؛ درحالی‌که خراسان شمالی می‌تواند خود به مقصدی مستقل و نوظهور برای سفر، اقامت و تجربه فرهنگ و طبیعت تبدیل شود. تغییر این نگاه، نیازمند معرفی مؤثر جاذبه‌ها، روایت ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده و بهره‌گیری از ابزارهای نوین بازاریابی و تبلیغات گردشگری است. از این منظر، «ایران جان» می‌تواند سکویی برای بازتعریف تصویر گردشگری استان و معرفی قابلیت‌هایی باشد که تاکنون کمتر در کانون توجه رسانه‌های ملی قرار گرفته‌اند.

بهره‌گیری مؤثر از این فرصت، مستلزم آن است که معرفی خراسان شمالی به نمایش چند تصویر از جاذبه‌های شناخته‌شده محدود نشود. معرفی بناها و محوطه‌های تاریخی، ظرفیت‌های میراث طبیعی، موسیقی و آیین‌های اقوام، هنرهای سنتی و صنایع‌دستی، گردشگری روستایی و مسیرهای طبیعت‌گردی باید در قالب روایتی منسجم و جذاب دنبال شود؛ روایتی که علاوه بر معرفی جاذبه‌ها، هویت فرهنگی استان و پیوند آن با زندگی مردم را نیز به تصویر بکشد. به‌ویژه آنکه میراث‌فرهنگی ناملموس، از آیین‌ها و موسیقی محلی گرفته تا مهارت‌های سنتی و شیوه‌های زیست‌بومی، می‌تواند یکی از وجوه تمایز خراسان شمالی در رقابت با سایر مقاصد گردشگری باشد.

در این مسیر، توجه به مقاصد جدید و کمتر شناخته‌شده گردشگری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. یکی از کارکردهای مهم رسانه ملی می‌تواند معرفی ظرفیت‌هایی باشد که باوجود برخورداری از جذابیت‌های طبیعی، تاریخی یا فرهنگی، هنوز در برنامه سفر بسیاری از گردشگران جایگاهی ندارند. چنین رویکردی ضمن کمک به تنوع‌بخشی به محصولات گردشگری استان، می‌تواند زمینه توزیع متوازن‌تر منافع اقتصادی گردشگری میان شهرستان‌ها و جوامع محلی را فراهم کند و فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال و کارآفرینی به وجود آورد.

البته باید توجه داشت که دیده‌شدن رسانه‌ای، به‌تنهایی ضامن توسعه گردشگری نیست. اثرگذاری تبلیغات زمانی پایدار خواهد بود که با بهبود زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، تقویت امکانات اقامتی، آموزش فعالان گردشگری و فراهم‌کردن امکان دسترسی مناسب به جاذبه‌ها همراه شود. ازاین‌رو، بهره‌برداری از ظرفیت «ایران جان» باید در چارچوب برنامه‌ای هماهنگ میان دستگاه‌های متولی، شهرداری‌ها، فعالان بخش خصوصی، جوامع محلی و رسانه‌ها دنبال شود؛ برنامه‌ای که از مرحله معرفی و جلب‌توجه مخاطب آغاز شود و با تبدیل علاقه‌مندی به سفر واقعی و تجربه رضایت‌بخش گردشگری ادامه یابد.

همچنین ضروری است محتوای تولیدشده در جریان این ابتکار، پس از پایان پخش برنامه‌ها نیز مورداستفاده قرار گیرد. انتشار هدفمند تصاویر و روایت‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای چندرسانه‌ای، معرفی مسیرهای پیشنهادی سفر، طراحی بسته‌های گردشگری و همکاری با فعالان رسانه‌ای و گردشگری می‌تواند به ماندگاری اثر تبلیغات کمک کند. در واقع، فرصت حضور در رسانه ملی باید به نقطه آغاز یک برنامه مستمر برای برندسازی گردشگری خراسان شمالی تبدیل شود، نه رویدادی که با پایان پخش برنامه‌ها، آثار آن نیز به فراموشی سپرده شود.

در نهایت، «ایران جان» فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های مغفول‌مانده استان‌ها و تقویت شناخت عمومی از تنوع فرهنگی و گردشگری ایران است. خراسان شمالی نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی دقیق، تولید محتوای حرفه‌ای و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مسئول و فعالان این حوزه، از این فرصت برای معرفی شایسته میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و جاذبه‌های گردشگری خود بهره ببرد. تحقق این هدف، مستلزم نگاهی فراتر از تبلیغات کوتاه‌مدت و حرکت به‌سوی راهبردی پایدار برای معرفی مقصد، جذب گردشگر و حمایت از اقتصاد محلی است؛ زیرا ظرفیت‌های گردشگری زمانی به سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه استان تبدیل می‌شوند که به‌درستی معرفی شوند، امکان تجربه آن‌ها فراهم شود و منافع حاصل از آن به مردم و جوامع محلی بازگردد.

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