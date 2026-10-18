مجوز خروج از کشور متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه اینترنتی شد

به گزارش میراث آریا به نقل از قوه قضاییه، حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: در راستای گسترش خدمات غیرحضوری، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهرماه سال جاری فقط به صورت اینترنتی صادر می‌شود.

او گفت: آن دسته از متعهدین قوه قضاییه و آموزش و پرورش که درخواست خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی را دارند، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه‌ی سخا شده و با ثبت درخواست در این سامانه و پرداخت هزینه خدمات و تایید از سوی آموزش و پرورش ویا قوه قضاییه در سامانه سخا، وثیقه لازم را با توجه به نوع سفر خود پرداخت کرده و در نهایت مجوز خروج از کشور صادر می‌شود.

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: آن دسته از متعهدین خدمت که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده، می‌توانند برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

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