۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۵

مجوز خروج از کشور متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه اینترنتی شد

مجوز خروج از کشور متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه اینترنتی شد

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشور متعهدین خدمت آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهرماه سال جاری با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات خبر داد.

به گزارش میراث آریا به نقل از قوه قضاییه، حسین زاهدی جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا اظهار کرد: در راستای گسترش خدمات غیرحضوری، تسهیل و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشمولان، مجوز خروج از کشور برای متعهدین آموزش و پرورش و قوه قضاییه از مهرماه سال جاری فقط به صورت اینترنتی صادر می‌شود. 

او گفت: آن دسته از متعهدین قوه قضاییه و آموزش و پرورش که درخواست خروج از کشور برای سفرهای زیارتی و سیاحتی را دارند، می‌بایست با ورود به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و انتخاب درگاه خدمات الکترونیک، وارد سامانه‌ی سخا شده و با ثبت درخواست در این سامانه و پرداخت هزینه خدمات و تایید از سوی آموزش و پرورش ویا قوه قضاییه در سامانه سخا، وثیقه لازم را با توجه به نوع سفر خود پرداخت کرده و در نهایت مجوز خروج از کشور صادر می‌شود. 

جانشین سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: آن دسته از متعهدین خدمت که تعهد آنان در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده، می‌توانند برای دریافت مجوز خروج از کشور اقدام کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072602707
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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