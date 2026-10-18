به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست امام جمعه شهرستان طبس با جمعی از مسئولان و فعالان حوزه گردشگری، با هدف بررسی مسائل و ظرفیت‌های این حوزه و تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری برای توسعه گردشگری شهرستان برگزار شد.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین تکمیلی، امام جمعه شهرستان طبس و با حضور معاون گردشگری استان، رئیس پلیس اماکن، جمعی از مسئولان اقامتگاه‌های گردشگری و راهنمایان گردشگری شهرستان طبس روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این نشست، بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل مستمر میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و فعالان صنعت گردشگری به‌منظور رفع مسائل و چالش‌های موجود، تقویت ظرفیت‌های گردشگری و فراهم‌سازی زمینه رونق این صنعت در شهرستان طبس تأکید شد.

همچنین حاضران بر ضرورت آگاهی‌بخشی به فعالان گردشگری در زمینه قوانین و مقررات مرتبط و لزوم رعایت ضوابط قانونی و شرعی در ارائه خدمات گردشگری تأکید کردند.

در این نشست، تعامل سازنده میان مسئولان و فعالان گردشگری به‌عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار گردشگری شهرستان طبس مورد توجه قرار گرفت؛ تعاملی که می‌تواند ضمن صیانت از ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی منطقه، به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های این شهرستان کمک کند.

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