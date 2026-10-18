به گزارش خبرنگار میراث آریا، گوگحان چتین‌کایا، رایزن گردشگری کشور ترکیه، امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه، به همراه هیئت همراه وارد استان البرز شد. این برنامه با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان و فراهم‌کردن زمینه توسعه ارتباطات و همکاری‌های مشترک با طرف ترکیه‌ای برگزار می‌شود.

در جریان این برنامه، هیئت ترکیه‌ای با حضور در مجموعه گردشگری لوتوس فردیس، از ظرفیت‌های این مجموعه بازدید می‌کند. بازدید از کاخ‌موزه سلیمانیه، به‌عنوان یکی از آثار تاریخی شاخص استان البرز، و همچنین بازدید از کارگاه‌های صنایع دستی و واحدهای تولیدی استان، از دیگر بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این برنامه است.

معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی البرز، آشنایی با توانمندی‌های فعالان صنایع‌دستی و بررسی ظرفیت‌های گردشگری استان از محورهای این بازدیدها به شمار می‌رود. حضور هیئت ترکیه‌ای در این مجموعه‌ها همچنین فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و تولیدی استان فراهم می‌کند.

برگزاری نشست مشترک با تشکل‌ها و فعالان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز از دیگر برنامه‌های این هیئت است. این نشست با محوریت تبادل دیدگاه‌ها، معرفی قابلیت‌های موجود و بررسی زمینه‌های توسعه تعاملات میان فعالان این حوزه‌ها پیش‌بینی شده است.

توسعه همکاری‌های گردشگری، معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌ شده استان البرز و ایجاد زمینه ارتباط مؤثرتر میان مجموعه‌های فعال در صنعت گردشگری، از جمله محورهایی است که در چارچوب این برنامه دنبال می‌شود.

استان البرز با برخورداری از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، ظرفیت‌های متنوع گردشگری و توانمندی‌های قابل توجه در حوزه صنایع دستی و تولید، از ظرفیت‌های مختلفی برای گسترش تعاملات گردشگری برخوردار است. معرفی این توانمندی‌ها به هیئت‌های خارجی می‌تواند زمینه شناخت بیشتر از قابلیت‌های استان و بررسی فرصت‌های همکاری در حوزه‌های مرتبط را فراهم کند.

این برنامه به میزبانی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز و با حضور مدیرکل این مجموعه در حال برگزاری است.

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