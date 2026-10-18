به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کاظم شبنم‌زاده روز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: موفقیت هنرمندان فردوسی در این رقابت‌های ملی، بیانگر ظرفیت ارزشمند، مهارت تخصصی و توانمندی فعالان حوزه گوهرتراشی در این شهرستان است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس افزود: آیین اختتامیه سومین دوره مسابقات ملی آزاد مهارت گوهرتراشی، پس از برگزاری رقابت‌ها از ۲۱ مهرماه، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه در تالار مرکزی شهر قم برگزار شد و با معرفی و تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان داد.

او ادامه داد: این دوره از مسابقات با حضور ۹۲ شرکت‌کننده از سراسر کشور در رشته‌های مختلف گوهرتراشی برگزار شد و هنرمندان فردوس توانستند با عملکردی درخشان، جایگاه نخست دو رشته تخصصی را به خود اختصاص دهند.

شبنم‌زاده گفت: بر اساس نتایج اعلام‌ شده، امید گرجیان مقدم در رشته «تراش دامله» و احسان دهقان در رشته «کاروینگ»، هر دو از شهرستان فردوس، موفق به کسب مقام نخست کشور شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردوس بیان کرد: کسب این عناوین ارزشمند، علاوه بر معرفی توانمندی‌های هنرمندان فردوسی در سطح ملی، نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرستان در زمینه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی و ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه مهارت‌های تخصصی در این حوزه است.

او افزود: شهرستان فردوس با برخورداری از هنرمندان توانمند و ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولیدات بومی، توسعه اشتغال و معرفی هنرهای اصیل منطقه ایفا کند. این موفقیت ملی، گامی ارزشمند در مسیر ارتقای جایگاه گوهرتراشی فردوس و معرفی توانمندی‌های هنرمندان خراسان جنوبی در عرصه صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود.

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