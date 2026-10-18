اولین کارگاه تدبر در قرآن برگزار شد/ اهدای لوح به پرستارهای مرکز سلامت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سردار سید قاسم قاسمی مشاور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در امور ایثارگران در این مراسم، گفت: امیدوارم نور قرآن بر زندگی همه ما تاثیرگذار باشد.

او ادامه داد: دعای خیر شما پشت سر نیروهای مسلح و دولت خدمتگزار است و نفس حق قرآن حامی نیروهای ما است و به حق قرآن بزودی شاهد پیروزی که حق مردم ایران است، باشیم.

قاسمی معاونت مرکز قرآن و عترت مرکز بسیج وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: از سال ۱۴۰۰ دوره های قرآنی را به صورت ترمی برگزار کردیم و امروز هم افتتاح دهمین دوره در تهران و نهمین دوره در شهرستان ها است و اولین سوره برای حفظ به یمن میلاد حضرت زینب (س) سوره کوثر خواهد بود.

او ادامه داد: این معاونت از روز آغاز به کار دولت جدید شکل گرفت و استقبال خوبی هم از این دوره ها صورت گرفت.

قاسمی همچنین بیان داشت: ۳۰۰ گواهینامه آموزشی به دانش آموخته ها داده شده است و از هر استانی یک نفر به عنوان رابط قرآنی به ما اضافه شدند.

حجت الاسلام سناییان معاونت مرکز بسیج، در پایان این مراسم با اهدای لوحی از خانم ها رنجبری و آرامی از فعالین مرکز بهداشت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اهدای لوحی تقدیر کرد و روز پرستار و میلاد حضرت زینب (س) را به آنها تبریک گفت.

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