به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری یکشنبه ۲۶ مهر، به همراه مدیر میراث‌فرهنگی شهرستان همدان و مسئول دفتر فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان از موزه منطقه‌ای غرب کشور بازدید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به اهداف این بازدید، اظهار کرد: در راستای بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های موزه‌ای، اقدامات عمرانی انجام‌شده در بخش مخزن امن موزه منطقه‌ای غرب کشور و میزان پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

او افزود: در جریان این بازدید، مسائل و موانع موجود در مسیر اجرای پروژه نیز بررسی شد و تصمیمات و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند عملیات عمرانی و تکمیل هرچه سریع‌تر این بخش به عمل آمد.

حیدری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده و تصمیمات اتخاذشده در این بازدید تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود مخزن امن موزه منطقه‌ای همدان در آینده نزدیک آماده بهره‌برداری شود و زمینه لازم برای نگهداری اصولی و ایمن آثار تاریخی و فرهنگی فراهم آید.

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