به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمدهادی طهرانی‌مقدم روز یکشنبه ۲۶مهر ۱۴۰۵با اشاره به اهمیت پاسداری از میراث‌فرهنگی ناملموس اظهار کرد: میراث‌فرهنگی ناملموس بخش زنده و پویای هویت جوامع است که در دانش‌ها، مهارت‌ها، آیین‌ها، سنت‌ها و شیوه‌های زندگی مردم تجلی می‌یابد و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. پاسداری از این میراث، افزون بر حفظ هویت‌فرهنگی، زمینه‌ساز تقویت پیوندهای اجتماعی و تداوم دانش و تجربه نسل‌های گذشته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان با اشاره به نام‌گذاری ۱۷ اکتبر به‌عنوان روز جهانی میراث‌فرهنگی ناملموس بیان کرد: این مناسبت در چهل‌ودومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر ۲۰۲۳ به تصویب رسید و در راستای گرامیداشت سالروز تصویب کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس، هر سال فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و توجه بیشتر به اهمیت حفاظت و انتقال این میراث فراهم می‌کند.

او با تأکید بر جایگاه ویژه سیستان و بلوچستان در حوزه میراث فرهنگی ناملموس گفت: تنوع فرهنگی، زبانی و قومی و پیشینه تاریخی غنی این استان، مجموعه‌ای ارزشمند از دانش‌ها و مهارت‌های بومی، آیین‌ها و سنت‌های محلی، موسیقی و هنرهای سنتی، خوراک‌های بومی، هنرهای مرتبط با پوشاک، سفالگری سنتی، عروسک‌های بومی و دانش‌های مرتبط با طبیعت را شکل داده است؛ ظرفیت‌هایی که بازتاب‌دهنده شیوه زندگی، تجربه تاریخی و خلاقیت جوامع محلی هستند.

به گفته طهرانی مقدم، تاکنون ۱۳۷ عنصر میراث‌فرهنگی ناملموس سیستان و بلوچستان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این تعداد، بیانگر گستردگی و تنوع میراث زنده استان و ضرورت توجه مستمر به شناسایی، مستندسازی، معرفی و انتقال آن به نسل‌های آینده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش حاملان و پاسداران میراث ناملموس تصریح کرد: حفظ و تداوم این میراث بدون مشارکت و همراهی افرادی که دانش‌ها، مهارت‌ها و سنت‌های بومی را در زندگی روزمره حفظ و منتقل می‌کنند، امکان‌پذیر نیست. حمایت از استادکاران و هنرمندان محلی، تقویت آموزش و انتقال بین‌نسلی مهارت‌ها و فراهم کردن زمینه معرفی و استمرار فعالیت‌های سنتی، از اقدامات مهم در مسیر پاسداری از این سرمایه فرهنگی به شمار می‌رود.

او افزود: پیوند میان پاسداری از میراث ناملموس، آموزش، گردشگری مسئولانه و توسعه پایدار جوامع محلی می‌تواند زمینه بهره‌مندی نسل‌های امروز و آینده از این ظرفیت‌ها را فراهم کند و در تقویت جایگاه فرهنگی و اجتماعی استان نقش مؤثری داشته باشد.

در پایان جلسه از مروارید دهواری، رحیمه پرویزپور، زهرا جهانتیغ، آسیه دهواری، زهرا میری و عبدالباسط پروین به‌عنوان حافظان میراث‌فرهنگی ناملموس استان سیستان وبلوچستان با اهدای لوح و هدیه تقدیر شد.

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