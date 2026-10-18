به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پنجمین جلسه گردشگری تعالی‌بخش استان همدان روز یکشنبه ۲۶ مهر با حضور علی خاکسار، معاون گردشگری استان همدان، سجاد آروانه، دبیر میز گردشگری و کارگروه گردشگری تعالی‌بخش، محسن صیفی‌کار از فعالان حوزه گردشگری و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این نشست، علی خاکسار، معاون گردشگری استان همدان با تبیین رسالت و کارکردهای گردشگری تعالی‌بخش، حاضران را با ماموریت‌های این کارگروه و میز تخصصی گردشگری آشنا کرد، او همچنین به اقدامات و فعالیت‌های گذشته در حوزه گردشگری تعالی‌بخش اشاره و برنامه‌های آتی را که قرار است ابلاغ و اجرا شوند، برای اعضای جلسه تشریح کرد.

در این جلسه درباره ضرورت توجه بیشتر به مراسم مذهبی و آیینی تاکید شد و اهمیت میراث ناملموس و ظرفیت‌های مذهبی، از جمله بقاع متبرکه و امامزادگان را در اولویت برنامه‌های این حوزه مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و در ادامه به جشنواره بین‌المللی تئاتر به عنوان فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان اشاره شد.

در جلسه فوق، بر ضرورت تبیین و معرفی مبسوط مفاهیم گردشگری تعالی‌بخش و گردشگری ادیان برای شهروندان و مخاطبان تاکید شد. همچنین طرح «آرامش بهاری» با محوریت معرفی امامزادگان، فرصتی مناسب برای معرفی گردشگری ادیان عنوان شد و بر ضرورت افزایش بازدیدها از موزه وقف مطرح شد.

توسعه زیرساخت‌ها و تدوین محتوای جامع گردشگری تعالی‌بخش

از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، ضرورت گسترش و توسعه زیرساخت‌های گردشگری تعالی‌بخش و توجه به کمبود محتوای جامع در این زمینه بود. در همین راستا، سازمان تبلیغات اسلامی برای مشارکت در انتشار محتوای مرتبط با گردشگری تعالی‌بخش اعلام آمادگی کرد.

همچنین ایجاد کارگروهی با هدف هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه گردشگری تعالی‌بخش، تدوین نقشه و سند تحول بنیادین این حوزه، ایجاد بانک اطلاعاتی و یکپارچه‌سازی اطلاعات و داده‌های گردشگری از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده در این جلسه بود.

شرکت‌کنندگان همچنین جشنواره اقوام را فرصتی مناسب برای معرفی جاذبه‌های گردشگری تعالی‌بخش دانستند و بر امکان همکاری موزه دانشگاه بوعلی‌سینا در این زمینه تأکید کردند. ایجاد کارگروهی برای تمرکز بر موضوعات و برنامه‌های مرتبط با گردشگری تعالی‌بخش نیز از دیگر محورهای مورد بحث بود.

توجه به کودکان و نوجوانان و تقویت هویت بومی

آشنایی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با گردشگری تعالی‌بخش و گردشگری ادیان از طریق تولید و چاپ محتوا و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

همچنین پیشنهاد تدوین طرح گردشگری «من رادیو میراث سرزمینم هستم» با هدف تقویت هویت بومی مطرح شد. حاضران بر ظرفیت فعالیت‌های ورزشی و فرصت‌های موجود در حوزه گردشگری ورزشی نیز تأکید کردند و آمادگی خود را برای فعالیت در این زمینه و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود برای معرفی گردشگری ادیان و گردشگری تعالی‌بخش به جامعه هدف اعلام کردند.

تدوین طرح گردشگری ادیان و تقویم رویدادهای نیمه دوم سال

در پایان جلسه مقرر شد تا اعضای شرکت‌کننده پس از یک فرصت چندروزه، نظرات و پیشنهادهای خود را در خصوص گردشگری ادیان ارائه کنند تا طرح اولیه این حوزه تهیه و تدوین شود، همچنین قرار شد اعضا برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی خود را به‌منظور تهیه تقویم برنامه‌ها و رویدادهای گردشگری تعالی‌بخش در شش‌ماهه دوم سال‌جاری ارائه دهند.

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