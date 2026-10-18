به گزارش خبرنگار میراث آریا، در این مراسم که همزمان با روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس و با حضور مدیرکل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان و مدیرکل امور بانوان استانداری و فعالان این حوزه در سالن جلسات شهدای میناب اداره کل برگزار شد، از شش نفر از حافظان میراث فرهنگی ناملموس استان به پاس تلاش‌های آنان در حفظ، احیا، آموزش و ترویج هنرها و سنت‌های بومی تجلیل شد.

مروارید دهواری، سفالگر پیشکسوت روستای کلپورگان و از بازماندگان نسل‌های پیشین سفالگران این روستا اولین فردی بود که به پاس نقش خود در حفظ و تداوم هنر سفالگری سنتی کلپورگان مورد تقدیر قرار گرفت. رحیمه پرویزپور، از مروجان عروسک‌های بومی و فعالان حوزه میراث فرهنگی ناملموس بلوچستان نیز در راستای معرفی و پاسداشت جلوه‌های فرهنگی و هنری بومی مورد تجلیل قرار گرفت.

در ادامه جلسه از زهرا جهانتیغ، فعال و مروج عروسک‌های بومی و فعالان فرهنگی، به پاس فعالیت در زمینه معرفی و ترویج ظرفیت‌های فرهنگی بومی و میراث ناملموس تقدیر شد. آسیه دهواری، سفالگر روستای کلپورگان و از فعالان حوزه آموزش این هنر سنتی که با برگزاری دوره‌های آموزشی و تأکید بر حفظ اصالت سفالگری بومی، در مسیر انتقال این مهارت به نسل‌های جدید فعالیت می‌کند هم جزو دیگر کسانی بود که مورد تقدیر قرار گرفتند.

زهرا میری، کارآفرین حوزه خامه‌دوزی سیستان، به پاس فعالیت در زمینه هنرهای سنتی و نقش‌آفرینی در تداوم این هنر بومی هم مورد تقدیر قرار گرفت. عبدالباسط پروین، سفالگر روستای کوهمیتگ شهرستان سرباز، به پاس فعالیت در زمینه حفظ و تداوم هنر سفالگری بومی منطقه و پاسداشت مهارت‌های سنتی مورد تجلیل قرار گرفت.

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