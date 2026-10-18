تأکید مدیرکل بانوان استانداری بر نقش بانوان در حفاظت از میراث ناملموس سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا میرمرادزهی روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: قصه‌های قدیمی مادران و مادربزرگ‌ها، اشعار محلی، ضرب‌المثل‌ها و آداب و رسوم بومی، بخشی ارزشمند از میراث‌ناملموس و هویت فرهنگی مردم سیستان و بلوچستان هستند که باید با جدیت حفظ شده و به نسل‌های آینده انتقال یابند.

مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان افزود: این داشته‌های فرهنگی، بیانگر هویت، اصالت و پیشینه تاریخی مردم استان هستند و نباید تحت تأثیر شرایط و تحولات روز به فراموشی سپرده شوند. آثار و جلوه‌های فرهنگی موجود از شمال تا جنوب سیستان و بلوچستان، هرکدام روایتگر قصه‌ها و داستان‌هایی منحصربه‌فرد از زندگی، باورها و سنت‌های مردم این سرزمین هستند که معرفی آن‌ها به نسل جدید، ضرورتی انکارناپذیر است.

او با اشاره به نقش مؤثر بانوان در پاسداری از میراث ناملموس خاطرنشان کرد: بانوان، به‌ویژه مادران و مادربزرگ‌ها، از مهم‌ترین حافظان و راویان سنت‌های شفاهی و فرهنگ بومی هستند و نقش آن‌ها در جلوگیری از فراموشی و انقراض این میراث ارزشمند و انتقال آن به نسل‌های بعدی، بسیار پررنگ و تعیین‌کننده است.

میرمرادزهی ادامه داد: ثبت میراث‌فرهنگی ناملموس، نقطه آغاز مسیر حفاظت و پاسداری از این آثار است و این روند باید پس از ثبت نیز با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. ثبت ملی و جهانی آثار، اقدامی ارزشمند و اثربخش است، اما زمانی می‌توان از موفقیت واقعی آن سخن گفت که حفاظت از این میراث در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند و زمینه معرفی گسترده‌تر آن به جامعه و گردشگران فراهم شود.

او با اشاره به اهمیت ثبت جهانی روستای گردشگری درک تصریح کرد: ثبت جهانی این روستا باید برای مردم منطقه ملموس باشد و به بهبود کیفیت زندگی و معیشت ساکنان آن کمک کند؛ چراکه مردم محلی، ذی‌نفعان اصلی ثبت‌های ملی و جهانی هستند و منافع حاصل از این اقدامات باید در زندگی آنان نمایان شود.

مدیرکل بانوان استانداری سیستان و بلوچستان در پایان تأکید کرد: ضروری است پس از ثبت آثار فرهنگی و تاریخی، برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مستمر برای حفاظت، معرفی و بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که میراث ثبت‌شده در فضای عمومی، زندگی اجتماعی و مسیرهای گردشگری منطقه حضور مؤثر داشته باشد و هر گردشگری که وارد این مناطق می‌شود، با ارزش‌ها و روایت‌های فرهنگی آن‌ها آشنا شود.

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