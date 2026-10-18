به گزارش خبرنگار میراث آریا، مجتبی سعادتیان روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ اظهار کرد: پژوهشکده باستان‌شناسی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی اقدام به برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی جهت ارائه گزارش و اطلاعات کاوش هایی که در محوطه‌های باستان‌شناسی انجام می‌شود کرده است.

معاون میراث‌فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این مرحله نشست تخصصی به مروری بر سه فصل کاوش محوطه کلندی تیس چابهار با توجه به کاوش‌ها و اطلاعات به دست آمده اختصاص یافته که با سخنرانی و ارائه نوذر حیدری؛ کارشناس باستان‌شناسی در روز دوشنبه ۲۷ مهر در محل سالن خلیج‌فارس پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار می‌شود.

او گفت: در این نشست که به صورت برخط و از طریق تارنمای www.skyroom.online/ch/richt/icar برگزار می‌شود از تمامی علاقه‌مندان میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسان برای شرکت دعوت می‌شود و شرکت برای عموم مردم تاریخ دوست آزاد است.

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