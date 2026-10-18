به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، تبار قریب ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: این رویداد و میزبانی در راستای برنامه‌های راهبردی و هدفمند اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان به‌منظور معرفی جامع، شایسته و بین‌المللی ظرفیت‌های متنوع استان با بهره‌گیری از ابزارهای نوین رسانه‌ای و ظرفیت تأثیرگذار فضای مجازی، برنامه‌ریزی و اجرا شده است.

معاون گردشگری مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با تأکید بر نزدیکی‌های فرهنگی، مذهبی و همجواری جغرافیایی استان خوزستان با کشور عراق افزود: هدف اصلی از اجرای این برنامه، تولید و انتشار محتوای دست‌اول، جذاب و استاندارد از جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و ظرفیت‌های پذیرایی و اقامتی خوزستان در بستر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی کشور عراق است تا تصویری روشن، پویا و امن از ظرفیت‌های گردشگری استان به گردشگران و مردم این کشور منتقل شود.

او در تشریح محورها و مقاصد این سفر تصریح کرد: در جریان این گشت آشناسازی، برنامه‌ریزی جامعی برای بازدید از قطب‌های مهم گردشگری استان در نظر گرفته شده است؛ بر این اساس، فعالان رسانه‌ای عراق با سفر به شهرستان‌های دشت‌آزادگان، اهواز، شوشتر، شوش و دزفول از نزدیک با میراث‌ جهانی، آثار کهن تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، آداب، رسوم و سنت‌های بومی و تنوع کم‌نظیر اقوام در خوزستان آشنا شدند.

قریب با تأکید بر این‌که استفاده از ظرفیت رسانه‌های نوین یک سیاست مقطعی نیست، خاطرنشان کرد: این رویداد آغاز یک مسیر پیوسته در حوزه بازاریابی دیجیتال گردشگری استان است و در آینده نیز با هدف رونق چرخه اقتصاد گردشگری، جذب هدفمند مسافران از کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی عمومی، برگزاری گشت‌های آشناسازی مشابه با حضور فعالان رسانه‌ای و چهره‌های تأثیرگذار مجازی بین‌المللی تداوم خواهد داشت.

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