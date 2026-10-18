۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۸

صدور موافقت اصولی احداث دو هتل در آذربایجان‌شرقی/ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۵۱۰ نفر

صدور موافقت اصولی احداث دو هتل در آذربایجان‌شرقی/ ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری با پیش‌بینی اشتغال‌زایی برای ۵۱۰ نفر

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی با اشاره به استقبال بخش خصوصی از توسعه زیرساخت‌های اقامتی استان، از صدور موافقت اصولی احداث ۲ هتل در تبریز و مرند خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امین‌الله کرمی امروز ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به صدور موافقت اصولی احداث ۲ هتل در شهرستان‌های تبریز و مرند گفت: این دو طرح پس از بررسی کارشناسی در معاونت سرمایه‌گذاری و تأمین منابع، برای اجرا از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مورد تأیید قرار گرفتند و موافقت اصولی آن‌ها صادر شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، برای اجرای این دو طرح مجموعاً ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است و در صورت تحقق، ۵۱۰ فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.

او با اشاره به روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان افزود: در پی رویکرد اتخاذشده برای توسعه تأسیسات گردشگری، روند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری رشد داشته و متقاضیان متعددی برای اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق مختلف آذربایجان‌شرقی اعلام آمادگی کرده‌اند.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین منابع اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: پیگیری طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فراهم‌کردن زمینه اجرای آن‌ها، از محورهای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان به شمار می‌رود.

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کد خبر 1405072602731
مجید فرامرزی
دبیر محمد آوخ

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