به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا یزدانی امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دو دوره آموزشی در موزه آذربایجان بیان کرد: در راستای ارتقای دانش کارکنان، به‌ویژه کارکنان موزه‌ها، دوره‌های «آشنایی با مقدمات زبان یونانی» و «درآمدی بر توانش متون زبان‌های ایرانی در دوره میانه» با تدریس دکتر علیرضا محمدی، استاد زبان‌شناسی دانشگاه وین کشور اتریش برگزار شد.



رئیس امور موزه‌های آذربایجان‌شرقی ادامه داد: آثار تاریخی در بسیاری از موارد اطلاعات خود را از طریق نوشته‌ها، کتیبه‌ها، سکه‌ها و اصطلاحاتی به ما منتقل می‌کنند که فهم دقیق آن‌ها به شناخت زبان و خط دوره مربوط نیاز دارد. آشنایی با زبان‌های تاریخی می‌تواند در بررسی این آثار و درک بهتر مفاهیم و نشانه‌های به‌کاررفته در آن‌ها مؤثر باشد.



او افزود: آموزش مقدمات زبان یونانی و آشنایی با زبان‌های ایرانی دوره میانه، زمینه‌ای برای شناخت بهتر برخی متون و منابع تاریخی فراهم می‌کند. این دانش در مطالعه کتیبه‌های دوره‌های مختلف، بررسی نوشته‌های روی سکه‌ها و شناخت اصطلاحاتی که در اسناد و آثار تاریخی به کار رفته‌اند، کاربرد دارد و می‌تواند به تکمیل مطالعات کارشناسی در موزه‌ها کمک کند.



یزدانی با اشاره به اهمیت ریشه‌شناسی واژگان اظهار کرد: بخشی از واژه‌هایی که امروز در زبان و ادبیات فارسی به کار می‌بریم، پیشینه‌ای طولانی دارند و در گذر زمان شکل و کاربرد آن‌ها تغییر کرده است. بررسی زبان‌های ایرانی در دوره میانه و شناخت ارتباط واژه‌ها با صورت‌های قدیمی‌ترشان، امکان شناخت دقیق‌تر پیشینه این واژگان و مسیر تحول آن‌ها را فراهم می‌کند.



رئیس امور موزه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: آشنایی با زبان‌های تاریخی همچنین دسترسی کارشناسان به کتاب‌ها، پژوهش‌ها و منابع تخصصی را آسان‌تر می‌کند. وقتی کارشناس با اصطلاحات و ساختارهای زبانی یک دوره آشنایی داشته باشد، بهتر می‌تواند از منابع علمی مرتبط استفاده کند و در بررسی آثار، اطلاعات دقیق‌تری به دست آورد.

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