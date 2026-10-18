۲۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۹

برگزاری ۲ دوره آموزش زبان‌های باستانی در آذربایجان‌شرقی با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان موزه‌ها

برگزاری ۲ دوره آموزش زبان‌های باستانی در آذربایجان‌شرقی با هدف ارتقای دانش تخصصی کارکنان موزه‌ها

رئیس امور موزه‌های آذربایجان‌شرقی از برگزاری دو دوره آموزشی مقدمات زبان یونانی و آشنایی با متون زبان‌های ایرانی در دوره میانه با تدریس دکتر علیرضا محمدی، استاد زبان‌شناسی دانشگاه وین اتریش خبر داد و گفت: آشنایی کارکنان موزه‌ها با زبان‌های تاریخی می‌تواند به خوانش دقیق‌تر کتیبه‌ها و سکه‌ها، شناخت اصطلاحات کهن و بررسی ریشه واژگان باقی‌مانده در زبان فارسی کمک کند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا یزدانی امروز یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری دو دوره آموزشی در موزه آذربایجان بیان کرد: در راستای ارتقای دانش کارکنان، به‌ویژه کارکنان موزه‌ها، دوره‌های «آشنایی با مقدمات زبان یونانی» و «درآمدی بر توانش متون زبان‌های ایرانی در دوره میانه» با تدریس دکتر علیرضا محمدی، استاد زبان‌شناسی دانشگاه وین کشور اتریش برگزار شد.

رئیس امور موزه‌های آذربایجان‌شرقی ادامه داد: آثار تاریخی در بسیاری از موارد اطلاعات خود را از طریق نوشته‌ها، کتیبه‌ها، سکه‌ها و اصطلاحاتی به ما منتقل می‌کنند که فهم دقیق آن‌ها به شناخت زبان و خط دوره مربوط نیاز دارد. آشنایی با زبان‌های تاریخی می‌تواند در بررسی این آثار و درک بهتر مفاهیم و نشانه‌های به‌کاررفته در آن‌ها مؤثر باشد.

او افزود: آموزش مقدمات زبان یونانی و آشنایی با زبان‌های ایرانی دوره میانه، زمینه‌ای برای شناخت بهتر برخی متون و منابع تاریخی فراهم می‌کند. این دانش در مطالعه کتیبه‌های دوره‌های مختلف، بررسی نوشته‌های روی سکه‌ها و شناخت اصطلاحاتی که در اسناد و آثار تاریخی به کار رفته‌اند، کاربرد دارد و می‌تواند به تکمیل مطالعات کارشناسی در موزه‌ها کمک کند.

یزدانی با اشاره به اهمیت ریشه‌شناسی واژگان اظهار کرد: بخشی از واژه‌هایی که امروز در زبان و ادبیات فارسی به کار می‌بریم، پیشینه‌ای طولانی دارند و در گذر زمان شکل و کاربرد آن‌ها تغییر کرده است. بررسی زبان‌های ایرانی در دوره میانه و شناخت ارتباط واژه‌ها با صورت‌های قدیمی‌ترشان، امکان شناخت دقیق‌تر پیشینه این واژگان و مسیر تحول آن‌ها را فراهم می‌کند.

رئیس امور موزه‌های آذربایجان‌شرقی گفت: آشنایی با زبان‌های تاریخی همچنین دسترسی کارشناسان به کتاب‌ها، پژوهش‌ها و منابع تخصصی را آسان‌تر می‌کند. وقتی کارشناس با اصطلاحات و ساختارهای زبانی یک دوره آشنایی داشته باشد، بهتر می‌تواند از منابع علمی مرتبط استفاده کند و در بررسی آثار، اطلاعات دقیق‌تری به دست آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072602732
مجید فرامرزی
دبیر محمد آوخ

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