به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، در ادامه برنامه‌های «پاتوق مستند»، دو فیلم «عاموها» به کارگردانی مهدی انصاری تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی و «مادران کوهستان» ساخته هادی آفریده روز دوشنبه ۲۷ مهرماه، ساعت ۱۶ روی پرده سالن حقیقت مرکز گسترش می‌روند.

مستند «عاموها» به تأثیر سیاه‌پوستان بر موسیقی عزاداری بوشهر و ریشه‌های تاریخی آن می‌پردازد. عنوان فیلم برگرفته از واژه محبت‌آمیز «عامو» برای خطاب کردن سیاه‌پوستانی است که در خانه تجار بوشهر خدمت می‌کردند.

مستند «مادران کوهستان» هم با تمرکز بر زنان زاگرس مرکزی، لالایی‌های محلی و فرهنگ فولکلور اقوام گرجی‌تبار، ارمنی‌تبار و لر ایران را روایت می‌کند. این دو مستند ساعت ۱۶ در سالن حقیقت مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، واقع در میدان شهید قندی، جنب بانک مسکن، پلاک ۱۵، به نمایش درمی‌آیند.

برنامه «پاتوق مستند» هر هفته دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی برگزار می‌شود.

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