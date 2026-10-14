برگزاری برنامه آشنایی کودکان با فنون چاپ باتیک

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر جدایی از برگزاری برنامه آشنایی دانش‌آموزان شهر سهند با هنر چاپ باتیک در هفته ملی کودک سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این برنامه آشنایی دانش‌آموزی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسکو، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دبستان شهید دکتر حسین ذکی سهند برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسکو ادامه داد: دانش‌آموزان در جریان حضور در کارگاه چاپ باتیک عبداللهی، با همراهی استادکاران، با مراحل اجرای چاپ روی روسری‌های کلاقه‌ای آشنا شدند.

او افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان از نزدیک با بخشی از فرایند تولید محصولات چاپ باتیک آشنا شدند و شیوه اجرای این هنر سنتی را مشاهده کردند.

جدایی با اشاره به شعار هفته ملی کودک با عنوان «لبخند کودکان، الفبای وطن» بیان کرد: آشنایی کودکان با هنرهای سنتی و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه شناخت بهتر آنان از میراث فرهنگی و مهارت‌های بومی منطقه را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: برگزاری برنامه‌های آموزشی در حوزه میراث فرهنگی، فرصتی برای معرفی هنرهای بومی به نسل جدید و آشنا کردن کودکان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان است.

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