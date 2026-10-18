برپایی نمایشگاه عکس منتخب عناصر میراث فرهنگی ناملموس در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سیستان و بلوچستان در مجموع دارای ۲ هزار و ۹۲ اثر ثبت ملی است که از این تعداد، ۱۳۷ اثر در حوزه میراث‌فرهنگی ناملموس قرار دارد و هر یک بازتابی از هویت، اصالت و تنوع فرهنگی این خطه به شمار می‌رود.

در این نمایشگاه حدود ۳۰ اثر منتخب از عناصر میراث‌فرهنگی ناملموس استان در قالب عکس به نمایش درآمد تا بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و داشته‌های ارزشمند مردم سیستان و بلوچستان در معرض دید عموم قرار گیرد و زمینه آشنایی بیشتر جامعه با این میراث گران‌بها فراهم شود.

معرفی، مستندسازی و ترویج عناصر میراث‌فرهنگی ناملموس، علاوه بر کمک به حفظ سرمایه‌های فرهنگی، نقش مؤثری در تقویت هویت بومی، افزایش آگاهی عمومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان دارد.

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