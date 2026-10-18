به گزارش میراث آریا، علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور، در حاشیه چهارمین اجلاس شورای اتحادیه میراث فرهنگی آسیا (ACHA)، با لیندا مندونی، وزیر فرهنگ یونان، دیدار و درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، با اشاره به پیشینه تمدنی و جایگاه تاریخی ایران و یونان به‌عنوان دو کشور برخوردار از تمدن‌های کهن، بر ضرورت توسعه تعاملات فرهنگی، اجرای پروژه‌های مشترک و گسترش فعالیت‌های پژوهشی در حوزه میراث فرهنگی تأکید شد.

دارابی همچنین از وزیر فرهنگ یونان برای سفر به ایران دعوت کرد تا زمینه پیگیری توافق‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک میان دو کشور فراهم شود.

چهارمین اجلاس اتحادیه میراث‌فرهنگی آسیا از ۲۵ تا ۲۷ مهر مهرماه جاری با محوریت تبادل تجربیات کشورهای عضو در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در شهر هانگژو برگزار می‌شود.

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