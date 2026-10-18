زنگ خطر وقوع سیلاب و رانش در آبشار یاسوج/ فرصت خطا نداریم

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در آستانه فصل بارش‌ها و با توجه به پیش‌بینی ورود سامانه‌های بارشی و پدیده ال‌نینو، منوچهر محمدی مدیرکل مدیریت بحران کهگیلویه و بویراحمد به همراه سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، از منطقه گردشگری آبشار یاسوج بازدید کردند. در این بازدید میدانی، بخش‌های پرخطر و حادثه‌خیز منطقه به دقت بررسی شد و دستورات لازم همان لحظه به اداره‌های مربوطه ابلاغ گردید.

منوچهر محمدی در جریان این بازدید با اشاره به تغییرات آب و هوایی بیان کرد: ما اکنون با پدیده تغییر اقلیم روبه‌رو هستیم و این احتمال وجود دارد که هر لحظه شاهد باران‌های شدید، ناگهانی و خارج از فصل باشیم. متأسفانه تا امروز در مناطق بالادست آبشار هیچ‌گونه کار آبخیزداری انجام نشده است و همین مسئله نگرانی ما را از وقوع سیلاب‌های سنگین بیشتر می‌کند؛ سیلاب‌هایی که می‌تواند مستقیماً جان مسافران و ساکنان این منطقه را به خطر بیندازد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم اقدام سریع دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: برای پیشگیری از هرگونه حادثه، نخستین اولویت ما ایمن‌سازی و بازگشایی مسیرهای رفت و برگشت است تا در زمان بحران راه رفت‌وآمد بسته نماند. از طرف دیگر، کانال‌های هدایت سیلاب باید فوراً ساماندهی شوند، چون اندازه و کشش کانال‌های فعلی به هیچ وجه با حجم آبی که هنگام سیل سرازیر می‌شود همخوانی ندارد و آب به راحتی سرریز می‌کند.

او با اشاره به گلایه‌های همیشگی مردم درباره روشنایی آبشار ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که مردم و مسافران همیشه از آن گلایه داشتند، تاریکی شب‌ها و نبود روشنایی مناسب در محوطه آبشار بود. به همین دلیل مسئولان اداره برق هم در این بازدید حضور پیدا کردند تا با همکاری شهرداری یاسوج، روشنایی کل مسیر درست شود و دیگر نقطه تاریک و کوری در منطقه باقی نماند.

محمدی خطر ریزش کوه را یکی دیگر از تهدیدهای جدی آبشار دانست و افزود: شیب تند کوه‌ها و ساختار سنگی بالای آبشار باعث شده است تا خطر رانش زمین و جدا شدن صخره‌ها همیشه وجود داشته باشد. هر لحظه ممکن است تکه‌سنگ‌های بزرگ جدا شوند و به پایین سقوط کنند. به همین علت لازم بود میدانی در محل حضور پیدا کنیم تا کارهایی که می‌تواند جلوی این ریزش‌ها را بگیرد و خسارت‌ها را کم کند، سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان به مشکلات قدیمی این منطقه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از دردهای مزمن آبشار یاسوج که سال‌ها مانع ساماندهی اساسی آن شده، همراهی نکردن برخی از ساکنان محلی است. اگر این همکاری و همدلی شکل می‌گرفت، خیلی زودتر از این‌ها یک طرح کامل و دقیق برای حل همه مشکلات آبشار پیاده می‌شد. امیدواریم این همراهی بیشتر شود تا بتوانیم با برنامه‌ریزی درست، محیطی کاملاً امن و آرام برای مردم و گردشگران بسازیم.

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