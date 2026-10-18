به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزانه فرج‌اللهی اظهار کرد: نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی کردستان در راستای اجرای دستورالعمل اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با حضور اعضای کارگروه برگزار شد.



معاون صنایع‌دستی کردستان با اشاره به جایگاه صنایع‌دستی در هویت فرهنگی و ظرفیت اقتصادی کردستان افزود: تشکیل این تشکل با ایجاد هم‌افزایی میان هنرمندان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، زمینه ساماندهی فعالیت‌ها و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم می‌کند.



او عنوان کرد: در این جلسه، مفاد آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل مربوط به تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای تشریح شد و اعضای کارگروه بر ضرورت تسریع در این فرآیند و استفاده از ظرفیت فعالان شاخص استان تاکید کردند.



فرج‌اللهی با اشاره به بررسی سازوکار تشکیل شورای تشکل‌ها افزود: مقرر شد فهرست پیشنهادی افراد واجد شرایط از گروه‌های شش‌گانه موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه، برای حضور در شورای تشکل‌ها تهیه و جهت تصویب نهایی به کارگروه ارائه شود.



معاون صنایع‌دستی کردستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و توانمندسازی فعالان بخش خصوصی خبر داد و یادآور شد: این دوره‌ها با هدف افزایش آگاهی، تقویت همگرایی، اعتمادسازی و ترویج فرهنگ کار گروهی برگزار خواهد شد.



او یادآور شد: امیدواریم با همکاری اعضای کارگروه و مشارکت فعالان بخش خصوصی، تشکیل این تشکل زمینه حمایت موثرتر از هنرمندان و تولیدکنندگان و توسعه بازار صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

انتهای پیام/