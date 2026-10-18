محسن دل‌کرمی، شهردار تیران در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به مسئولیت مدیریت شهری در قبال میراث‌فرهنگی و هویت تاریخی تیران اظهار کرد: انتخاب به‌عنوان شهردار، بیش از آنکه عنوان و افتخاری شخصی باشد، مسئولیتی بزرگ در قبال تاریخ، هویت و آینده شهر است. شهر تنها مجموعه‌ای از خیابان‌ها، ساختمان‌ها و پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه هویت، فرهنگ، خاطرات و میراث نسل‌های گذشته را در خود جای داده است.

او افزود: در مدت دو سال و نیم فعالیت در شهرداری تیران تلاش کرده‌ایم میان مدیریت شهری و حفاظت از میراث‌فرهنگی پیوند برقرار کنیم. اعتقاد داریم سنت‌ها، آداب‌ورسوم و آثار تاریخی باید حفظ شوند تا نسل‌های آینده بدانند از کجا آمده‌اند و هویت فرهنگی شهرشان چگونه شکل گرفته است.

همراهی شهرداری برای مرمت قلعه تاریخی قمشلو

شهردار تیران با اشاره به وضعیت قلعه تاریخی قمشلو بیان کرد: این قلعه در محدوده منطقه حفاظت‌شده قمشلو و در فاصله حدود ۱۲ کیلومتری شهر تیران قرار دارد و به دوره ظل‌السلطان، حاکم وقت اصفهان، منسوب است. این اثر تاریخی در سال‌های گذشته بر اثر عوامل طبیعی، از جمله بارندگی و برف، آسیب‌هایی دیده بود.

دل‌کرمی ادامه داد: شهرداری در تعامل با اداره میراث‌فرهنگی و انجمن میراث فرهنگی شهر، برای کمک به حفاظت و مرمت این بنا وارد عمل شده و در بخش تأمین ماشین‌آلات و پشتیبانی اجرایی همکاری‌هایی انجام داده است. تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، روند حفاظت و بازسازی این اثر تاریخی تسهیل شود.

او همچنین از پیگیری برای احیای یک آسیاب تاریخی در تیران خبر داد و گفت: فعالیت‌هایی برای احیای این آسیاب انجام شده و همچنان همکاری‌ها را ادامه می‌دهیم تا امکان بازگشت آن به چرخه بهره‌برداری فراهم شود.

شهردار تیران توضیح داد: برنامه ما این است که با هماهنگی‌های لازم، آسیابان در این مجموعه فعالیت کند و در کنار آن، زمینه راه‌اندازی نانوایی سنتی نیز فراهم شود تا با استفاده از گندم بومی منطقه، آرد محلی تولید و نان سنتی تهیه شود. چنین مجموعه‌ای می‌تواند ضمن حفظ بخشی از دانش و شیوه‌های سنتی تولید، به جاذبه‌ای برای مردم و گردشگران تبدیل شود.

نیاز تیران به موزه مردم‌شناسی در یکی از خانه‌های قدیمی

دل‌کرمی با اشاره به نبود موزه مردم‌شناسی در تیران اظهار کرد: یکی از برنامه‌های شهرداری، پیگیری برای در اختیار گرفتن یکی از خانه‌های قدیمی و واجد ارزش تاریخی شهر و استفاده از آن به‌عنوان موزه مردم‌شناسی است.

او افزود: در صورت فراهم شدن شرایط، می‌توان بخشی از صنایع‌دستی و محصولات فرهنگی تیران را نیز در این مکان معرفی کرد تا شهروندان و گردشگران ضمن بازدید از یک خانه تاریخی، با شیوه زندگی گذشته، فرهنگ بومی و هنرهای سنتی منطقه آشنا شوند.

شهردار تیران با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی این شهر گفت: محدوده شهر تیران حدود ۷۰۰ هکتار و حریم آن حدود سه‌هزار و ۵۰۰ هکتار است. همچنین ۳۲ هکتار بافت فرسوده در شهر وجود دارد که بنا بر برآورد مدیریت شهری، حدود ۱۴ هکتار آن دارای ارزش تاریخی است.

۸۰۰ درِ سنگی؛ نشانه‌ای از هویت باغ‌شهری تیران

او یکی از ویژگی‌های شاخص تیران را وجود درهای سنگی در باغ‌های این شهر دانست و گفت: تیران از گذشته سیمای باغ‌شهری داشته و در بخش جنوبی آن، باغ‌های متعددی قرار گرفته‌اند. در محدوده این باغ‌ها حدود ۱۴ کیلومتر کوچه‌باغ وجود دارد و شمار درهای سنگی آن‌ها حدود ۸۰۰ مورد برآورد می‌شود.

دل‌کرمی توضیح داد: این درهای سنگی در گذشته در محلی موسوم به «سنگ‌کنان» ساخته و با استفاده از حیوانات باربر به باغ‌ها منتقل می‌شدند. این درها علاوه بر کارکرد ورودی، در حفاظت از باغ‌ها و مشخص کردن محدوده آن‌ها نقش داشتند و بخشی از شیوه سنتی باغداری و معماری بومی تیران را نشان می‌دهند.

او با تأکید بر ضرورت توجه به این عناصر تاریخی بیان کرد: حفظ چنین ویژگی‌هایی می‌تواند به معرفی هویت اختصاصی تیران کمک کند و در کنار خانه‌های تاریخی و کوچه‌باغ‌ها، زمینه شکل‌گیری مسیرهای گردشگری شهری را فراهم آورد.

تخفیف ۸۰ درصدی پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده

شهردار تیران درباره حمایت‌های شهرداری از احیای بافت‌های تاریخی و فرسوده اظهار کرد: برای صدور پروانه ساخت در بافت‌های فرسوده شهر، تخفیف ۸۰ درصدی در نظر گرفته شده است. این اقدام با هدف تشویق مالکان به نوسازی و بهسازی املاک انجام می‌شود.

او افزود: مالکان بناهای قدیمی که قصد تعمیر و احیای ساختمان‌های خود را دارند نیز برای دریافت پروانه تعمیرات از پرداخت هزینه مربوط به آن معاف هستند. هدف این است که شهروندان برای حفظ و احیای بناهای قدیمی انگیزه بیشتری داشته باشند و امکان بازگشت این فضاها به چرخه زندگی شهری فراهم شود.

توسعه گردشگری شهری با احیای محورهای تاریخی

دل‌کرمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت گردشگری شهری گفت: در سال‌های گذشته ظرفیت‌های گردشگری تیران به‌اندازه کافی معرفی نشده بود، اما در سال‌های اخیر توجه بیشتری به این حوزه شده است. راه‌اندازی خانه‌های بوم‌گردی در شهر، امکان اقامت گردشگران را فراهم کرده و امیدواریم با توسعه این ظرفیت‌ها، تیران به مقصدی برای توقف و اقامت مسافران تبدیل شود.

او ادامه داد: در برخی مقاطع، با هماهنگی‌های انجام‌شده، تورهای گردشگری در شهر برگزار شده و شهرداری نیز در بخش پشتیبانی و تأمین امکانات حمل‌ونقل با این برنامه‌ها همکاری کرده است.

شهردار تیران با اشاره به اقدامات عمرانی در محدوده‌های تاریخی گفت: در یکی از کوچه‌های قدیمی شهر، موسوم به کوچه شریعت، با همکاری و توجه به ملاحظات میراث فرهنگی، عملیات سنگ‌فرش و سامان‌دهی فضا انجام شده است. همچنین خیابانی که پیش‌تر طالقانی جنوبی نام داشت و اکنون خیابان طهران خوانده می‌شود، به پیاده‌راه تبدیل شده و کف آن سنگ‌فرش شده است.

او افزود: در یکی دیگر از محورهای قدیمی شهر نیز با سامان‌دهی محدوده جوی قدیمی و طراحی فضای شهری، محور گردشگری چهارباغ تیران شکل گرفته است. تلاش داریم در ادامه این طرح‌ها، از عناصر و نماهای تاریخی شهر بیشتر استفاده کنیم تا سیمای فرهنگی و تاریخی تیران در فضاهای شهری نمایان‌تر شود.

برنامه برای احیای بافت قدیمی در مجاورت رودخانه فصلی

دل‌کرمی درباره ظرفیت محدوده رودخانه فصلی شهر نیز گفت: به دلیل محدودیت‌های موجود در بستر رودخانه و قرار داشتن این محدوده در حوزه مسئولیت آب منطقه‌ای، امکان اجرای هرگونه طرح عمرانی در بستر آن نیازمند بررسی و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول است.

او ادامه داد: در مجاورت این محدوده، خانه‌هایی با بافت قدیمی وجود دارد که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، به بهسازی و احیای آن‌ها کمک کرد. یکی از ایده‌های مورد توجه، سامان‌دهی دیوارهای این بافت و اجرای نورپردازی مناسب است تا با توجه به قرارگیری آن در مقابل پارک ساحلی شهر، زمینه معرفی بهتر این محدوده و تبدیل آن به یکی از فضاهای جذاب گردشگری فراهم شود.

شهردار تیران در پایان تأکید کرد: میراث فرهنگی مانعی برای توسعه نیست، بلکه فرصتی برای رونق اقتصاد محلی، تقویت کسب‌وکارهای بومی و ایجاد اشتغال است. هدف مدیریت شهری این است که در کنار آبادانی و توسعه زیرساخت‌ها، هویت تاریخی تیران نیز حفظ شود و منافع گردشگری به زندگی مردم و رونق فعالیت‌های محلی بازگردد.

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