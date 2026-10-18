به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعید بروشان، اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی باستان‌شناسی، برنامه آموزشی و فرهنگی «باستان‌شناسان کوچک» با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان، روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

رییس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان صحنه، افزود: در این برنامه، مفاهیم مرتبط با باستان‌شناسی، میراث فرهنگی و اهمیت حفاظت از آثار و محوطه‌های تاریخی در قالب یک کلاس آموزشی و متناسب با گروه سنی کودکان ارائه شد که با استقبال و مشارکت خوب شرکت‌کنندگان همراه بود.

او با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین کودکی گفت: آشنایی نسل جدید با تاریخ، تمدن و میراث فرهنگی می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری نگاه مسئولانه آنان نسبت به آثار تاریخی و فرهنگی داشته باشد.

بروشان تصریح کرد: کودکان امروز، حافظان میراث فرهنگی فردا هستند و هرچه شناخت و علاقه‌مندی آنان نسبت به میراث فرهنگی بیشتر شود، زمینه برای حفاظت بهتر از آثار تاریخی و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نیز فراهم خواهد شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان صحنه در پایان تصریح کرد: اجرای برنامه‌هایی همچون «باستان‌شناسان کوچک» نمونه‌ای از همکاری مؤثر میان مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی برای انتقال مفاهیم میراث فرهنگی به نسل جدید است و اداره میراث‌فرهنگی شهرستان صحنه از تداوم چنین برنامه‌هایی با هدف ارتقای آگاهی عمومی و تقویت فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی حمایت می‌کند.

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