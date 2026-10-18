به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسابقه آشپزی ویژه پرستاران با عنوان «دست‌پخت سپید؛ پیوند سلامت و اصالت»، با هدف پاسداشت جایگاه پرستاران، معرفی ظرفیت‌های خوراک بومی و تاکید بر نقش فرهنگ غذایی در صیانت از میراث‌فرهنگی ناملموس، روز یکشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۵ در مجتمع گردشگری آیرال استان گیلان برگزار شد.

این رویداد به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و هم‌زمان با گرامی‌داشت روز جهانی غذا و روز بین‌المللی میراث‌فرهنگی ناملموس، به همت روابط‌عمومی و امور فرهنگی و معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان و با همکاری اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

این برنامه با تمرکز بر فرهنگ غذایی گیلان، فرصتی برای توجه به پیوند میان سلامت، دانش بومی و پاسداری از سنت‌های زنده غذایی فراهم کرد.

در این رویداد، خوراک بومی به‌عنوان یکی از جلوه‌های میراث‌فرهنگی ناملموس مورد توجه قرار گرفت، میراثی که حفاظت از آن، افزون بر ثبت و مستندسازی دستورهای غذایی، به استمرار شیوه‌های اصیل طبخ، انتقال دانش و مهارت‌های بومی و تقویت پیوند نسل‌های جدید با فرهنگ غذایی هر منطقه وابسته است.

همچنین، پیوند میان گردشگری سلامت و خوراک‌شناسی بومی از محورهای مورد توجه این برنامه بود. بهره‌گیری آگاهانه از ظرفیت‌های فرهنگی و غذایی گیلان می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی هویت خوراک این استان و تقویت جایگاه آن در تجربه گردشگران فراهم کند؛ ظرفیتی که در صورت توجه هم‌زمان به اصالت فرهنگی، اصول تغذیه سالم و ویژگی‌های زیست‌بوم محلی، امکان بهره‌برداری مؤثرتر در حوزه گردشگری فرهنگی و خوراک را خواهد داشت.

مسابقه «دست‌پخت سپید» با نظارت و داوری طیبه میرواسع، کارشناس حوزه خوراک، برگزار شد. در این رقابت، معیارهایی همچون اصالت دستور پخت، طعم، مدیریت زمان و رعایت تکنیک‌های بومی طبخ مورد ارزیابی قرار گرفت و در پایان، سه گروه دونفره برتر معرفی شدند و از شرکت‌کنندگان تقدیر به عمل آمد.

برگزاری این رویداد در کنار تکریم پرستاران، بر ظرفیت برنامه‌های فرهنگی برای پیوند دادن مناسبت‌های اجتماعی با موضوعات مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و سلامت تاکید داشت. فرهنگ خوراک، به‌واسطه ارتباط مستقیم با زندگی روزمره، یکی از زمینه‌های مؤثر برای معرفی هویت محلی، تقویت مشارکت اجتماعی و انتقال دانش و مهارت‌های بومی به شمار می‌رود.

در حاشیه این برنامه، در راستای تداوم نمایشگاه «ایستاده در غبار»، تصاویری از بناهای تاریخی ایران که در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند، به همراه تصویری از مدرسه شجره طیبه میناب به نمایش گذاشته شد. این بخش، توجه مخاطبان را به ضرورت حفاظت از میراث‌فرهنگی و یادآوری آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی و فضاهای آموزشی جلب کرد.

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