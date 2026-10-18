به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری یکشنبه ۲۶ مهر در جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی استان همدان، بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های استان تاکید کرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به نقش مکمل این سه حوزه در توسعه استان، اظهار کرد: هم‌افزایی میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و رونق گردشگری استان باشد.

او ادامه داد: حفاظت از گنجینه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی، معرفی ظرفیت‌ها و داشته‌های میراثی، رونق گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی و فعالان این حوزه از جمله اقداماتی است که با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم می‌تواند به بهره‌وری بیشتر از ظرفیت‌های استان منجر شود.

اکبری با تاکید بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در این سه حوزه‌، افزود: دستیابی به نتایج موثر و ماندگار، مستلزم تعامل مستمر، هماهنگی بین‌بخشی و حرکت در چارچوب برنامه‌های مشخص و اجرایی است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان اضافه کرد: هم‌افزایی و همکاری میان بخش‌های مختلف می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته باشد و زمینه استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

او با اشاره به جایگاه شورای راهبردی در پیشبرد اهداف این مجموعه، تصریح کرد: این شورا باید به مرجعی برای جهت‌دهی کارشناسی به تصمیم‌های مدیریتی در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تبدیل شود، به‌گونه‌ای که مباحث و دستور کار جلسات آن، بر اساس مسائل اولویت‌دار استان تنظیم و بررسی شود.

اکبری ادامه داد: کارکرد اصلی شورای راهبردی باید کمک به تصمیم‌گیری‌های کلان، تعیین اولویت‌ها و جهت‌دهی به برنامه‌های اجرایی باشد. از این رو، ضروری است موضوعات مطرح‌شده در شورا با نیازهای واقعی استان و اولویت‌های سه حوزه مرتبط باشد تا تصمیم‌های اتخاذشده بتواند مسیر اقدامات اجرایی را روشن‌تر کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان خاطرنشان کرد: تقویت پیوند میان حفاظت و معرفی میراث‌فرهنگی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایع‌دستی، در کنار برنامه‌ریزی هدفمند و پرهیز از موازی‌کاری، می‌تواند زمینه بهره‌برداری موثرتر از ظرفیت‌های استان و تحقق اهداف توسعه‌ای این سه حوزه را فراهم کند.

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