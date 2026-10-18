به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی یکشنبه ۲۶ مهرماه در نخستین جلسه کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی، با اشاره به اهمیت ساماندهی و تقویت تشکل‌های تخصصی این حوزه اظهار کرد: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی می‌تواند زمینه مشارکت مؤثرتر فعالان این حوزه در فرآیندهای تصمیم‌سازی، توسعه فعالیت‌های تخصصی و پیگیری مطالبات جامعه صنایع‌دستی را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، افزود: در این جلسه، دستورالعمل اجرایی و آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تشکیل، اداره و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی و همچنین امور غیرحاکمیتی قابل واگذاری به این تشکل‌ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

او با بیان اینکه استفاده از ظرفیت تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای کارآمدی و توسعه مشارکت بخش غیردولتی در حوزه صنایع‌دستی کمک کند، گفت: واگذاری امور غیرحاکمیتی به تشکل‌های تخصصی، ضمن کاهش تصدی‌گری دولت، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت و تجربه فعالان این حوزه را فراهم خواهد کرد.

اعظمی ادامه داد: در این نشست، اعضای کارگروه استانی تشکل‌های حرفه‌ای صنایع‌دستی مشخص شدند و مقرر شد احکام اعضای کارگروه صادر و ابلاغ شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه، در پایان تأکید کرد: راه‌اندازی و فعالیت منسجم این کارگروه می‌تواند گام مؤثری در جهت ایجاد ساختاری منسجم برای مشارکت تشکل‌های حرفه‌ای، ارتقای جایگاه فعالان صنایع‌دستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی این بخش در استان باشد.

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