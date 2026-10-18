گردشگری کشاورزی؛ پیشران اقتصاد روستایی و مظهر تحقق توسعه پایدار/ ایجاد مزارع الگویی چندمنظوره در پهنه گیلان کلید خورد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه، روز یکشنبه، بیست‌وششم مهرماه ۱۴۰۵، در نشست هم‌اندیشی گردشگری کشاورزی استان گیلان که در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد، با تبیین پیوندهای بنیادین میان نهادهای متولی و بدنه مردمی جامعه، بر نقش محوری شهروندان در هندسه‌ی نوین گردشگری کشاورزی تاکید کرد و ایجاد مزارع الگویی چندمنظوره در اقصی نقاط استان را از راهبردهای کلیدی این اداره‌کل برشمرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، با اشاره به مزیت‌های نسبی و ساختار منحصربه‌فرد اراضی کشاورزی این خطه اظهار داشت: بسیاری از محصولات کشت‌شده در گیلان، در گستره جغرافیایی دیگر مناطق کشور بی‌بدیل است؛ این مزیت راهبردی، بستر مناسبی را فراهم می‌آورد تا پیوندی ارگانیک میان تولیدات کشاورزی، تجربه‌اندوزی گردشگران و صیانت از اصالت فرهنگ بومی برقرار شود.

چشم‌انداز گردشگری در آینه آمار؛ تثبیت جایگاه گیلان در اقلیم سفر

سلمان‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به داده‌های آماری سفرهای نوروزی، خاطرنشان ساخت: ثبت ۲۲.۵ میلیون نفرشب اقامت در ایام نوروز، گیلان را با وجود شرایط خاص، به دومین استان گردشگرپذیر کشور بدل ساخت. نکته حائز اهمیت در این میان، عدم تمرکز سفرها به مرکز استان بود؛ به‌گونه‌ای که الگوی کارآمد «حرکت از مرکز به پیرامون» تحقق یافت و گردشگران، عرصه‌های متنوع جغرافیایی گیلان را برای حضور و ماندگاری برگزیدند.

وی با اشاره به فعالیت قریب به سه‌هزار خانه‌مسافر در گیلان افزود: دستیابی به ضریب اشغال صددرصدی در واحدهای اقامتی و بوم‌گردی، و ضریب اشغال ۹۰ تا ۹۵ درصدی در هتل‌ها در ایام نوروز، گویای استقبال کم‌نظیر گردشگران از این استان و اثربخشی سیاست‌های توسعه‌ای است.

جهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های گردشگری گیلان

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان با تشریح حجم کلان سرمایه‌گذاری‌های جاری در پروژه‌های گردشگری استان تصریح کرد: در حال حاضر، ۲۸۵ پروژه گردشگری با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در دست اجراست. از مجموع ۵۸ هتل در حال ساخت، تعداد ۶ هتل در هفته دولت و هفته گردشگری سال جاری به چرخه بهره‌برداری وارد شده‌اند؛ افزون بر این، احداث ۶ هتل پنج‌ستاره و ۷ هتل چهارستاره، گواهی بر عزم جدی استان در راستای توسعه زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی در تراز استانداردهای بین‌المللی است.

او مرکز استان را نیازمند تقویت زیرساخت‌های مدرن اقامتی دانست و با برجسته‌سازی جایگاه صنایع‌دستی استان یادآور شد: وجود ۹ شهر و روستای جهانی و ملی صنایع‌دستی و ۱۲۵ اثر فاخر دارای مهر اصالت، پشتوانه‌ای سترگ در جهت تقویت، بازتعریف و معرفی هویت فرهنگی گیلان به‌شمار می‌رود.

آمایش سرزمین و توسعه نظام‌مند؛ اصول راهبردی گردشگری کشاورزی

یوسف سلمان‌خواه، گردشگری کشاورزی را جلوه‌ای بارز از گردشگری مسئولانه، سازگار با محیط‌زیست و حافظ منابع طبیعی خواند و تاکید کرد: رویکرد اصولی اداره‌کل برپایی نظامی ساختاریافته بر مبنای آمایش سرزمین است که در این راستا، حفاظت صارم از اراضی کشاورزی از اهم الزامات به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه گردشگری کشاورزی در هم‌افزایی با گونه‌های طبیعی، فرهنگی و تاریخی معنا می‌یابد، گفت: با اعمال مدیریت علمی و برنامه‌ریزی استراتژیک، می‌توان ظرفیت‌های نهفته این حوزه را شکوفا ساخته و آن را به اهرمی توانمند جهت تحکیم بنیه اقتصادی خانوارهای روستایی تبدیل کرد.

گذر از مقصد به تجربه؛ مردمی‌سازی صیانت از میراث

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان، ضرورت گذار از الگوی سنتی «مقصدمحور» به رویکرد پیشرفته «تجربه‌محور» را یادآور شد و افزود: توسعه مزارع الگویی چندمنظوره در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان دنبال می‌شود تا تنوع اقلیمی و کشاورزی گیلان در قالب تجربه‌های ناب زیستی به مخاطبان عرضه گردد.

سلمان‌خواه در پایان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی انجمن‌های حرفه‌ای هتل‌داران، بوم‌گردی‌ها، دفاتر خدمات مسافرتی، مجتمع‌داران و رستوران‌داران به عنوان بازوان توانمند اداره‌کل، خاطرنشان کرد: روستاهاکانون‌های اصیل میراث ناملموس و بوم‌گردی به شمار می‌روند؛ بر این اساس، سهم اقتصاد گردشگری روستا باید مستقیما به دست مردم برسد تا با ترویج نظام‌مند گردشگری کشاورزی، شاهد رونق کسب‌وکارها، تکمیل زنجیره ارزش گردشگری، توزیع متوازن سفر و در نهایت، فراهم‌آمدن بستر مطمئن مهاجرت معکوس به روستاها باشیم.

انتهای پیام/