به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری گردشگری استان گیلان با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، معاونان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری استان با محوریت اتخاذ تدابیر لازم در راستای اجرای مطلوب همایش برگزار شد.

در این جلسه، ضمن تأکید بر لزوم تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و دارای توجیه اقتصادی، ابعاد مختلف همایش پیش‌رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان در قالب برنامه‌ای آمایش‌محور، اقدام به شناسایی و تدوین زنجیره‌ای از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف گردشگری کرده است؛ در این میان، تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری بناهای تاریخی در دستور کار تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری قرار دارد، تا بستر مناسب برای صیانت از مواریث کهن و تسهیل ورود سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی فراهم شود.

بر اساس مباحث مطرح‌ شده در این نشست، «شرکت توسعه گردشگری استان» به‌عنوان بازوی اجرایی و تخصصی این اداره‌کل، عهده‌دار پیگیری فرایندهای فنی، اجرایی و تسریع در هماهنگی‌های بین‌بخشی این رویداد خواهد بود. همچنین بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت فعالان بخش خصوصی گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای گردشگری برای برگزاری هرچه بهتر همایش تأکید شد.

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