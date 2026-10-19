به گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی گرگی روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: یک کارگاه آموزشی به مناسبت روز جهانی میراث‌فرهنگی ناملموس و با هدف ارتقای آگاهی نسل نوجوان نسبت به ارزش‌های میراثی، تقویت حس تعلق فرهنگی و ترویج فرهنگ حفاظت از میراث فرهنگی در این شهرستان برگزار شد.

مدیر پایگاه میراث ملی مجموعه بمپور افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان با اهمیت میراث‌فرهنگی به‌عنوان بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی جامعه و ضرورت پاسداشت و انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده آشنا شدند.

او ادامه داد: در بخش دیگری از این برنامه، دانش‌آموزان از بخش‌های مختلف مجموعه پایگاه میراث ملی بمپور بازدید کردند و از نزدیک با ظرفیت‌های تاریخی و میراثی این مجموعه آشنا شدند.

گرگی با اشاره به اهمیت آموزش نسل نوجوان در حوزه میراث‌فرهنگی بیان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی، با پیوند دادن آموزش‌های فرهنگی به تجربه میدانی، زمینه شناخت عمیق‌تر دانش‌آموزان از میراث فرهنگی را فراهم می‌کند و در افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به حفاظت از آثار و ارزش‌های فرهنگی و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده نقش مؤثری دارد.

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